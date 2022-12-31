Шахты в ЛНР при их дальнейшей нерентабельности могут приватизировать

20 декабря Путин провел встречу с Пасечником, а также с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. На встрече Пасечник попросил Путина включить регион «в какие-то государственные программы по поставкам угля». На территории республики расположено единственное топливное, угольное предприятие – республиканская топливная компания «Востокуголь», доложил врио главы региона. По его словам, проблемы возникли в том числе из-за того, что в 2022 г. 58% шахтеров ушли на фронт, также у региона иногда не хватает средств для выплаты зарплат работникам.