Газета
Экономика

Шахты в ЛНР при их дальнейшей нерентабельности могут приватизировать

Ведомости

Если шахты в Луганской народной республике и дальше будут нерентабельны, то возможна их приватизация, заявил врио главы региона Леонид Пасечник в интервью ТАСС.

«Если проблема останется и государственные органы не смогут вывести шахты на уровень рентабельности, то будем принимать решение по приватизации», – сказал он.

Пасечник добавил, что при таком сценарии деятельность новых владельцев будет контролироваться со стороны региональных властей по части соблюдения мер безопасности и прав сотрудников.

Ранее по теме: Власти ДНР оценили потенциал роста добычи угля в республике

Пасечник также отметил, что положение дел на этих предприятиях он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, в ходе разговора было решено проанализировать их деятельность вместе с представителями федеральных органов, чтобы выявить факторы, мешающие государственным шахтам добиться той же эффективности, что и частные. После проведенного анализа будут прорабатываться меры по улучшению ситуации при сохранении предприятий в собственности региона.

20 декабря Путин провел встречу с Пасечником, а также с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. На встрече Пасечник попросил Путина включить регион «в какие-то государственные программы по поставкам угля». На территории республики расположено единственное топливное, угольное предприятие – республиканская топливная компания «Востокуголь», доложил врио главы региона. По его словам, проблемы возникли в том числе из-за того, что в 2022 г. 58% шахтеров ушли на фронт, также у региона иногда не хватает средств для выплаты зарплат работникам.

Врио главы ЛНР также попросил президента выделить субсидии для того, чтобы покрыть часть зарплат шахтеров, что сделает эту работу более привлекательной, а также обеспечит достойной оплатой шахтеров, которые вернутся с фронта.

Ранее по теме: Владимир Путин провел переговоры с главами ЛНР и ДНР

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных