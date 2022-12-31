Шахты в ЛНР при их дальнейшей нерентабельности могут приватизировать
Если шахты в Луганской народной республике и дальше будут нерентабельны, то возможна их приватизация, заявил врио главы региона Леонид Пасечник в интервью ТАСС.
«Если проблема останется и государственные органы не смогут вывести шахты на уровень рентабельности, то будем принимать решение по приватизации», – сказал он.
Пасечник добавил, что при таком сценарии деятельность новых владельцев будет контролироваться со стороны региональных властей по части соблюдения мер безопасности и прав сотрудников.
Пасечник также отметил, что положение дел на этих предприятиях он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, в ходе разговора было решено проанализировать их деятельность вместе с представителями федеральных органов, чтобы выявить факторы, мешающие государственным шахтам добиться той же эффективности, что и частные. После проведенного анализа будут прорабатываться меры по улучшению ситуации при сохранении предприятий в собственности региона.
20 декабря Путин провел встречу с Пасечником, а также с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. На встрече Пасечник попросил Путина включить регион «в какие-то государственные программы по поставкам угля». На территории республики расположено единственное топливное, угольное предприятие – республиканская топливная компания «Востокуголь», доложил врио главы региона. По его словам, проблемы возникли в том числе из-за того, что в 2022 г. 58% шахтеров ушли на фронт, также у региона иногда не хватает средств для выплаты зарплат работникам.
Врио главы ЛНР также попросил президента выделить субсидии для того, чтобы покрыть часть зарплат шахтеров, что сделает эту работу более привлекательной, а также обеспечит достойной оплатой шахтеров, которые вернутся с фронта.