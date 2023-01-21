Минфин США: союзники Вашингтона готовы ввести два потолка цен на нефтепродукты из РФ
«Коалиция ограничения цен», куда входят страны Евросоюза, G7 и Австралия, согласились с необходимостью ввести два потолка цен на российские нефтепродукты, следует из заявления, опубликованного на сайте минфина США.
Дальнейшие шаги по ограничению цен на нефтепродукты из РФ обсуждали на виртуальной встрече замминистров финансов, ее провел замглавы американского ведомства Уолли Адейемо. Участники встречи согласились с необходимостью ввести два потолка цен.
«Один потолок — для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой к сырой нефти, таких как дизельное топливо или бензин, другой — для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таких как мазут», — говорится в сообщении.
По мнению стран коалиции, введенные меры помогают достичь цели, которые заключаются в ограничения доходов РФ от экспорта нефти и стабилизации мировых поставок энергоресурсов.
Reuters 10 января со ссылкой на представителя G7 также сообщил, что коалиция в феврале намерена установить два потолка цен на российские нефтепродукты.
«Ограничение цен на российские нефтепродукты сложнее, чем ограничение цен только на нефть, потому что нефтепродуктов много, и их цена часто зависит от того, где они покупаются, а не где они производятся», – цитировало агентство неназванного чиновника.
3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
Минфин РФ сообщал, что российский бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Президент Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».