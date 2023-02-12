Посол допустил рост товарооборота России и Саудовской Аравии до $5 млрд

«На наш взгляд, есть неплохие предпосылки для дальнейшего роста в 2023 году. Тем более, что и российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на обозначенный высшим руководством России и Саудовской Аравией показатель в $5 млрд», – сказал Козлов.