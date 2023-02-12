Посол допустил рост товарооборота России и Саудовской Аравии до $5 млрд
Москва и Эр-Рияд намерены поднять товарооборот между двумя странами до $5 млрд, предпосылки для этого есть, заявил «РИА Новости» посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов.
Посол, как отмечается, позитивно оценил динамику двусторонних торгово-экономических связей, хотя, по предварительным данным, стоимостный объем товарооборота по итогам января-ноября прошлого года несколько снизился до $1,6 млрд.
«На наш взгляд, есть неплохие предпосылки для дальнейшего роста в 2023 году. Тем более, что и российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на обозначенный высшим руководством России и Саудовской Аравией показатель в $5 млрд», – сказал Козлов.
В конце января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.