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Россия предложила Саудовской Аравии вместе развивать водородную энергетику

Ведомости

Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в области водородной энергетики и накопления электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

«Считаем важным направление развитие кооперации в области технологий и инвестиций, в том числе водородной энергетики. В это связи у нас есть предложение создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработки технологий накопления энергии», — сказал он на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии.

Помимо этого, предложения российской стороны о развитии сотрудничества с Эр-Риядом включают и сферу атомной энергетики в третьих странах.

«Другое перспективное направление — это сотрудничество в области реакторов малой мощности. Это новое направление, мы здесь предлагаем совместную работу формирования российско-саудовского партнерства для доработки проекта АЭС мощностью 600 МВт и его дальнейшего продвижения на рынке третьих стран», — отметил Новак.

Он также напомнил, что Росатом в настоящее время участвует в тендере на строительство в Саудовской Аравии АЭС большой мощности. Госкорпорация прошла первые этапы отбора, сформировав свое предложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных