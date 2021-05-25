Россия предложила Саудовской Аравии вместе развивать водородную энергетику
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в области водородной энергетики и накопления электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
«Считаем важным направление развитие кооперации в области технологий и инвестиций, в том числе водородной энергетики. В это связи у нас есть предложение создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработки технологий накопления энергии», — сказал он на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии.
Помимо этого, предложения российской стороны о развитии сотрудничества с Эр-Риядом включают и сферу атомной энергетики в третьих странах.
«Другое перспективное направление — это сотрудничество в области реакторов малой мощности. Это новое направление, мы здесь предлагаем совместную работу формирования российско-саудовского партнерства для доработки проекта АЭС мощностью 600 МВт и его дальнейшего продвижения на рынке третьих стран», — отметил Новак.
Он также напомнил, что Росатом в настоящее время участвует в тендере на строительство в Саудовской Аравии АЭС большой мощности. Госкорпорация прошла первые этапы отбора, сформировав свое предложение.