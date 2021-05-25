Россия предложила Саудовской Аравии вместе развивать водородную энергетику

«Считаем важным направление развитие кооперации в области технологий и инвестиций, в том числе водородной энергетики. В это связи у нас есть предложение создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработки технологий накопления энергии», — сказал он на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии.