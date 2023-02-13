Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 79 руб. впервые с 25 апреля 2022 г., следует из данных на сайте площадки.
По данным на 18:04 мск, курс евро поднимался до 79,02 руб. К 18:15 курс европейской валюты ускорил рост до 79,06 руб. Курс доллара в это же время составлял 73,85 руб.
Как ранее рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты, в феврале курс рубля на фоне резкого увеличения продаж юаней по бюджетному правилу будет находиться в довольно широком диапазоне: от 65 до 76 руб. за доллар.
Банк России в октябре прошлого года разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.