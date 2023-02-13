В Еврокомиссии заявили о риске дефицита газа в ближайшие месяцы

19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Аналитики тогда отмечали, что установление потолка на уровне примерно в $2000 «комфортно для ЕС», так как не приведет к перенаправлению поставок СПГ на другие рынки и позволит европейцам успешно конкурировать за свободные объемы газа.