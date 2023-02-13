В Еврокомиссии заявили о риске дефицита газа в ближайшие месяцы
Еврокомиссия (ЕК) не исключает недостатка в поставках газа в ближайшие месяцы, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
«Недостаток поставок может вновь возникнуть в ближайшие месяцы», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что европейские страны за несколько месяцев избавились от энергозависимости от России, которая создавалась годами. Энергетическое развитие РФ, как считает Боррель, финансировалось Европой, а путь, основанный на идее, что взаимозависимость позволяет избежать конфликтов, подходит к концу.
19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Аналитики тогда отмечали, что установление потолка на уровне примерно в $2000 «комфортно для ЕС», так как не приведет к перенаправлению поставок СПГ на другие рынки и позволит европейцам успешно конкурировать за свободные объемы газа.