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Экспорт СПГ из России в январе начал падать

Но появились новые маршруты поставок газа, включая Египет
Дарья Савенкова
Прямых запретов на поставку российского газа в ЕС в рамках нескольких пакетов санкций не вводилось / Евгений Разумный / Ведомости

Вывоз сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе 2023 г. сократился на 4% в годовом выражении и составил 3,8 млрд куб. м. Это следует из данных Московского энергетического центра Б1, с которыми ознакомились «Ведомости».

В 2022 г. экспорт СПГ демонстрировал положительную динамику, по итогам года увеличившись на 8% до 44,2 млрд куб. м, свидетельствуют данные Б1. При этом поставки СПГ из России в страны ЕС и Великобританию по итогам года увеличились на 19% год к году на фоне падения трубопроводных поставок газа.

Положительную динамику обеспечили Бельгия, Франция и Испания, другие страны ЕС сокращали импорт СПГ из РФ, следует из отчета Б1. Динамику поставок Б1 не приводит, но, как писали «Ведомости», за 11 месяцев Бельгия увеличила импорт на 110% примерно до 5 млрд куб. м, Франция – более чем на 50% до 7,3 млрд куб. м, а Испания – более чем на 40% до 4,5 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных