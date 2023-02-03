Экспорт СПГ из России в январе начал падать

Положительную динамику обеспечили Бельгия, Франция и Испания, другие страны ЕС сокращали импорт СПГ из РФ, следует из отчета Б1. Динамику поставок Б1 не приводит, но, как писали «Ведомости», за 11 месяцев Бельгия увеличила импорт на 110% примерно до 5 млрд куб. м, Франция – более чем на 50% до 7,3 млрд куб. м, а Испания – более чем на 40% до 4,5 млрд куб. м.