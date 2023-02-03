Экспорт СПГ из России в январе начал падать

Экспорт СПГ из России в январе начал падатьНо появились новые маршруты поставок газа, включая Египет
Вывоз сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе 2023 г. сократился на 4% в годовом выражении и составил 3,8 млрд куб. м. Это следует из данных Московского энергетического центра Б1, с которыми ознакомились «Ведомости».
В 2022 г. экспорт СПГ демонстрировал положительную динамику, по итогам года увеличившись на 8% до 44,2 млрд куб. м, свидетельствуют данные Б1. При этом поставки СПГ из России в страны ЕС и Великобританию по итогам года увеличились на 19% год к году на фоне падения трубопроводных поставок газа.
Положительную динамику обеспечили Бельгия, Франция и Испания, другие страны ЕС сокращали импорт СПГ из РФ, следует из отчета Б1. Динамику поставок Б1 не приводит, но, как писали «Ведомости», за 11 месяцев Бельгия увеличила импорт на 110% примерно до 5 млрд куб. м, Франция – более чем на 50% до 7,3 млрд куб. м, а Испания – более чем на 40% до 4,5 млрд куб. м.