Собянин сообщил о посетивших Москву 18 млн туристов в 2022 году
Число посетивших Москву туристов увеличилось до 17,9 млн человек в 2022 г., сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге. Это на 1 млн человек больше, чем в 2021 г., и на 4,3 млн больше, чем в 2020 г. В 2019 г. Москву посетили 25,1 млн туристов.
«Туристический поток достиг 17,9 млн гостей. На миллион человек больше, чем в 2021 г. И достойный 71% турпотока по сравнению с рекордным доковидным 2019 г.», – рассказал он.
Доходы городской индустрии гостеприимства в 2022 г. при этом выросли сразу на 22,7% по сравнению с 2021 г., достигнув 879,1 млрд руб. Столичный бюджет получил от этого направления 120,4 млрд руб. доходов.
«На эти средства можно построить 40 новых школ и детских садов... Или профинансировать бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, многодетных семей и других льготников Москвы», – прокомментировал эти цифры Собянин.
Внутренний туризм продолжает играть первостепенную роль в развитии отрасли: более 90% туристов приезжает в Москву из других российских регионов, подчеркнул Собянин. Чаще остальных приезжают в столицу жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей. В среднем поездка длится 5 дней и обходится в 37 300 руб.
При этом полностью восстановился деловой туризм (до 20% от всех поездок), вдвое (до 5,4%) выросла доля медицинского туризма, а также развивается и детский туризм, обратил внимание мэр города.
Посетившие Москву в 2022 г. 1,7 млн иностранных туристов в основном приезжали из Индии, Турции и Ирана, добавил Собянин.
Ранее в январе на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассматривались вопросы развития внутреннего туризма. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в частности, предложил обнулить НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, чтобы синхронизировать эту меру поддержки с льготой для гостиниц. Эту меру предлагается оформить «задним числом» – с 1 января 2023 г. по июль 2027 г.
По предварительным данным Росстата, число туристических поездок с размещением в гостиницах в 2022 г. году по сравнению с 2021 выросло на 8% и составило порядка 62 млн человек, сообщил Решетников.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2022 г. Россию посетили около 200 100 иностранных туристов, что на 30,2% меньше показателей 2021 г., когда было зафиксировано 288 300 поездок.