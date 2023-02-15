Собянин сообщил о посетивших Москву 18 млн туристов в 2022 году

Число посетивших Москву туристов увеличилось до 17,9 млн человек в 2022 г., сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге. Это на 1 млн человек больше, чем в 2021 г., и на 4,3 млн больше, чем в 2020 г. В 2019 г. Москву посетили 25,1 млн туристов.