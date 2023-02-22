Совфед поддержал закон об ограничении дисконта на Urals
Совет Федерации одобрил закон, который с 1 апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов.
При расчете налогов дисконт в цене на Urals к цене на нефть Brent будет ограничен $25–34/барр. Уточненный механизм будет применяться при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход, акциза на нефтяное сырье, а также при расчете параметров демпфера в нефтяной отрасли.
Согласно тексту документа, если цена нефти Urals, рассчитанная по действующему законодательству, в апреле окажется меньше цены нефти Brent более чем на $34/барр., то для целей налогообложения ее цена принимается в размере цены Brent минус $34/барр. В мае дисконт установлен на уровне $31/барр. (при аналогичном условии, т. е. если Urals будет дешевле Brent более чем на $31/барр.), в июне – $28/барр., с 1 июля – $25/барр.
Дисконт на Urals стал увеличиваться с октября прошлого года – после согласования странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Среднемесячная цена на российскую нефть в сентябре 2022 г. составляла $68,25/барр., в октябре – $70,62/барр., в ноябре – $66,47/барр., в декабре – $50,47/барр., в январе – $49,48/барр., сообщал Минфин. Средняя стоимость нефти Brent в сентябре 2022 г. составляла около $90,2/барр., в октябре – $93/барр., в ноябре – $90,6/барр., в декабре – $81,6/барр, в январе – $85/барр.