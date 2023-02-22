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Экономика

Совфед поддержал закон об ограничении дисконта на Urals

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, который с 1 апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов.

При расчете налогов дисконт в цене на Urals к цене на нефть Brent будет ограничен $25–34/барр. Уточненный механизм будет применяться при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход, акциза на нефтяное сырье, а также при расчете параметров демпфера в нефтяной отрасли.

Согласно тексту документа, если цена нефти Urals, рассчитанная по действующему законодательству, в апреле окажется меньше цены нефти Brent более чем на $34/барр., то для целей налогообложения ее цена принимается в размере цены Brent минус $34/барр. В мае дисконт установлен на уровне $31/барр. (при аналогичном условии, т. е. если Urals будет дешевле Brent более чем на $31/барр.), в июне – $28/барр., с 1 июля – $25/барр.

Дисконт на Urals стал увеличиваться с октября прошлого года – после согласования странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Среднемесячная цена на российскую нефть в сентябре 2022 г. составляла $68,25/барр., в октябре – $70,62/барр., в ноябре – $66,47/барр., в декабре – $50,47/барр., в январе – $49,48/барр., сообщал Минфин. Средняя стоимость нефти Brent в сентябре 2022 г. составляла около $90,2/барр., в октябре – $93/барр., в ноябре – $90,6/барр., в декабре – $81,6/барр, в январе – $85/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных