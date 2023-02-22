Совфед поддержал закон об ограничении дисконта на Urals

Согласно тексту документа, если цена нефти Urals, рассчитанная по действующему законодательству, в апреле окажется меньше цены нефти Brent более чем на $34/барр., то для целей налогообложения ее цена принимается в размере цены Brent минус $34/барр. В мае дисконт установлен на уровне $31/барр. (при аналогичном условии, т. е. если Urals будет дешевле Brent более чем на $31/барр.), в июне – $28/барр., с 1 июля – $25/барр.