Песков заявил о принимаемых мерах против западного эмбарго на импорт нефтепродуктов
В Кремле негативно относятся к новому западному эмбарго на импорт нефтепродуктов, это приведет к дальнейшей разбалансировке рынков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков. Но мы, естественно, предпринимаем меры с тем, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают», – отметил представитель Кремля.
В 2022 г. после усиления антироссийских санкций основные покупатели нефти и нефтепродуктов из России – ЕС, США и Великобритания – ввели эмбарго на их поставки, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ, а 5 февраля 2023 г. вступит в силу также ценовой потолок на нефтепродукты.
Помимо этого стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Уровни ограничений пока не назывались. Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), но цифры еще могут измениться.
Вице-премьер Александр Новак отмечал, что российская нефть найдет своих покупателей, поскольку этот энергоресурс всегда был и будет востребован на мировых рынках. Несмотря на то что сейчас будут меняться логистические цепочки, в России не видят в этом «никакой трагедии», отметил Новак.