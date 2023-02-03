Газета
Экономика

Песков заявил о принимаемых мерах против западного эмбарго на импорт нефтепродуктов

Ведомости

В Кремле негативно относятся к новому западному эмбарго на импорт нефтепродуктов, это приведет к дальнейшей разбалансировке рынков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков. Но мы, естественно, предпринимаем меры с тем, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают», – отметил представитель Кремля.

В 2022 г. после усиления антироссийских санкций основные покупатели нефти и нефтепродуктов из России – ЕС, США и Великобритания – ввели эмбарго на их поставки, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ, а 5 февраля 2023 г. вступит в силу также ценовой потолок на нефтепродукты.

Помимо этого стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Уровни ограничений пока не назывались. Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), но цифры еще могут измениться.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что российская нефть найдет своих покупателей, поскольку этот энергоресурс всегда был и будет востребован на мировых рынках. Несмотря на то что сейчас будут меняться логистические цепочки, в России не видят в этом «никакой трагедии», отметил Новак.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных