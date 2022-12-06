Новак: российская нефть найдет своих покупателей
Российская нефть найдет своих покупателей, поскольку этот энергоресурс всегда был и будет востребован на мировых рынках, заявил вице-премьер России Александр Новак, передают «РИА Новости».
«Российская нефть востребована на мировых рынках, нефть найдет своих покупателей», — заявил Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия — это крупнейший поставщик нефти на мировые энергетические рынки. По его словам, российский энергоресурс всегда был и будет востребован. Несмотря на то что сейчас будут меняться логистические цепочки, в России не видят в этом «никакой трагедии», отметил Новак.
5 декабря 2022 г. вступил в силу запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Вместе с ним был введен потолок цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Ограничения одобрили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также страны Евросоюза и Австралия. Размер предельной цены согласовывали в течение недели. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.
После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не признает потолок цен на российскую нефть. По его словам, это решение является «шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».
Вместе с тем Песков заявил, что в результате этого цены на российскую нефть изменятся, отметив, что введенные ограничения — «это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков». Пресс-секретарь президента также сказал, что потолок цен и нефтяное эмбарго не повлияют на финансирование и ход спецоперации. По его словам, российская экономика «обладает необходимым потенциалом для обеспечения всех потребностей в рамках СВО».
В октябре президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. По его словам, Россия является надежным партнером и «всегда выполняет свои обязательства». Этим, по мнению Путина, Россия «кардинально отличается» от стран Запада, которые «цинично отказались выполнять» контракты, заключенные ранее с российскими компаниями.
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