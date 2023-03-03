Судебные приставы взыскали более 1 трлн рублей в 2022 году

В 2022 г. было предоставлено жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в рамках 9800 исполнительных производств. Превышения показателей в прошлом году ФССП не добилась лишь во взыскании задолженностей по зарплате. Так, полностью или частично было обработано более 80,6% производств на общую сумму в 6,6 млрд руб. – на 500 млн меньше, чем за аналогичный период 2021 г.