Судебные приставы взыскали более 1 трлн рублей в 2022 году
Судебные приставы в России взыскали с должников порядка 1,1 трлн руб. в 2022 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
«По итогам работы в 2022 г. сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 1,1 трлн руб. В консолидированный бюджет РФ перечислено 412,8 млрд руб. Это более чем на 86,2 млрд превышает аналогичный показатель 2021 г.», – рассказали в пресс-службе.
В ФССП также рассказали о взыскании долгов по алиментам. За 2022 г. приставы получили от должников порядка 47,6 млрд руб. Для сравнения: сумма в 2021 г. составила 32,9 млрд руб.
В 2022 г. было предоставлено жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в рамках 9800 исполнительных производств. Превышения показателей в прошлом году ФССП не добилась лишь во взыскании задолженностей по зарплате. Так, полностью или частично было обработано более 80,6% производств на общую сумму в 6,6 млрд руб. – на 500 млн меньше, чем за аналогичный период 2021 г.
18 января Минюст РФ разработал поправки, согласно которым с жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей может быть запрещено взыскание долгов вплоть до 2026 г. Согласно поправкам, речь идет о запрете на взыскание задолженностей физлиц перед микрофинансовыми организациями и банками, а долги другим физическим лицам, долги на оплату ЖКУ и предпринимательские долги под это правило не подпадают.
26 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности ФССП почти на 4400 должностей с января 2023 г. Согласно документу указа, численность работников службы увеличивается с 73 869 человек до 76 333, а с 1 июля этого года – до 78 250 человек.