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Экономика

Судебные приставы взыскали более 1 трлн рублей в 2022 году

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Судебные приставы в России взыскали с должников порядка 1,1 трлн руб. в 2022 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«По итогам работы в 2022 г. сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 1,1 трлн руб. В консолидированный бюджет РФ перечислено 412,8 млрд руб. Это более чем на 86,2 млрд превышает аналогичный показатель 2021 г.», – рассказали в пресс-службе.

В ФССП также рассказали о взыскании долгов по алиментам. За 2022 г. приставы получили от должников порядка 47,6 млрд руб. Для сравнения: сумма в 2021 г. составила 32,9 млрд руб.

В 2022 г. было предоставлено жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в рамках 9800 исполнительных производств. Превышения показателей в прошлом году ФССП не добилась лишь во взыскании задолженностей по зарплате. Так, полностью или частично было обработано более 80,6% производств на общую сумму в 6,6 млрд руб. – на 500 млн меньше, чем за аналогичный период 2021 г.

18 января Минюст РФ разработал поправки, согласно которым с жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей может быть запрещено взыскание долгов вплоть до 2026 г. Согласно поправкам, речь идет о запрете на взыскание задолженностей физлиц перед микрофинансовыми организациями и банками, а долги другим физическим лицам, долги на оплату ЖКУ и предпринимательские долги под это правило не подпадают.

26 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности ФССП почти на 4400 должностей с января 2023 г. Согласно документу указа, численность работников службы увеличивается с 73 869 человек до 76 333, а с 1 июля этого года – до 78 250 человек.

Ранее по теме: Минюст предложил запретить взыскание долгов с жителей новых территорий до 2026 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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