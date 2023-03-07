Новак призвал найти ресурсную базу под СПГ-проекты

2 марта заместитель гендиректора компании «Газпром недра» («дочка» «Газпрома») Оксана Бугрий сообщила, что компания планирует строительство завода по производству СПГ на территории Красноярского края для газификации региона. Согласно презентации «Газпром недр», мощность завода составит 2 млн т в год. Капзатраты на добычу газа и строительство завода оцениваются в 181,6 млрд руб., из которых в сам завод будет вложено 98,7 млрд руб. Капитальные затраты на инфраструктуру для транспортировки газа – еще в 40,4 млрд руб.