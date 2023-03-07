Новак призвал найти ресурсную базу под СПГ-проекты
Вице-премьер России Александр Новак заявил о необходимости найти ресурсную базу для проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ).
«Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов еще на 34 млн т СПГ в год, организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров», – сказал вице-премьер.
Минэнерго при поддержке Минпромторга предстоит разработать «дорожную карту» проекта с долей отечественных технологий в 80% от потребности отрасли, а также выявить возможности и риски отечественных СПГ-производств. В частности, Новак поручил сформировать рабочие группы по оценке уровня импортонезависимости в отрасли.
Сейчас по реализованным проектам производство составляет порядка 33 млн т, но после постройки заводов в Усть-Луге и «Арктик СПГ 2», Россия выйдет на производство 66 млн т СПГ в год, заверил вице-премьер.
2 марта заместитель гендиректора компании «Газпром недра» («дочка» «Газпрома») Оксана Бугрий сообщила, что компания планирует строительство завода по производству СПГ на территории Красноярского края для газификации региона. Согласно презентации «Газпром недр», мощность завода составит 2 млн т в год. Капзатраты на добычу газа и строительство завода оцениваются в 181,6 млрд руб., из которых в сам завод будет вложено 98,7 млрд руб. Капитальные затраты на инфраструктуру для транспортировки газа – еще в 40,4 млрд руб.