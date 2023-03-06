В России построят экспериментальное судно на водородном топливе

По своим размерениям судно рассчитано на совершение прогулочных рейсов по воде в акваториях мегаполисов или в пляжной зоне курортов, что соответствует нормам и правилам Российского регистра. В нем будет реализована единая электроэнергетическая система с системой электродвижения с гребными электродвигателями, уточнил начальник – главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект» Андрей Обухов. Судно будет оснащено двумя винтами на электродвигателях мощностью 22 кВт каждый. Этого хватит для катера вместимостью 12 человек (включая двух членов экипажа). Скорость хода составит 12,2 км/ч, что соответствует прогулочному плаванию. Водородные элементы расположены под кормой. Автономность плавания – пять часов.