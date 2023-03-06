В России построят экспериментальное судно на водородном топливе

В России построят экспериментальное судно на водородном топливеНо о его коммерческой эксплуатации пока говорить рано
На Зеленодольском судостроительном заводе (подконтролен судостроительной корпорации «Ак Барс» – СК «Ак Барс») в Татарии было заложено экспериментальное прогулочное судно, использующее технологию водородных топливных элементов. Оно является демонстратором технологий и пока судоходные компании не готовы эксплуатировать суда с таким инновационным двигателем.
Судно проекта 00393 разработано по проекту петербургского ЦКБ «Балтсудопроект», входящего в состав ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) и заложено 28 февраля по контракту с Минпромторгом России на сумму в 634 млн руб. Контракт включает в себя ОКР по разработке технологий, проектированию и создание универсальных функциональных модулей на водородных топливных элементах, заправочной станции и опытного образца судна стоимостью 634 млн руб. «Первые испытания модулей начнутся в мае этого года на территории КГНЦ, а передача заказчику результатов ОКР запланирована на конец осени», – сообщил «Ведомостям» источник во ФГУПе.
Как рассказал «Ведомостям» гендиректор КГНЦ Олег Савченко на церемонии закладки, сам корпус судна готов, продолжается его комплектование судовым оборудованием, энергетической системой, ведутся достроечные работы.
По своим размерениям судно рассчитано на совершение прогулочных рейсов по воде в акваториях мегаполисов или в пляжной зоне курортов, что соответствует нормам и правилам Российского регистра. В нем будет реализована единая электроэнергетическая система с системой электродвижения с гребными электродвигателями, уточнил начальник – главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект» Андрей Обухов. Судно будет оснащено двумя винтами на электродвигателях мощностью 22 кВт каждый. Этого хватит для катера вместимостью 12 человек (включая двух членов экипажа). Скорость хода составит 12,2 км/ч, что соответствует прогулочному плаванию. Водородные элементы расположены под кормой. Автономность плавания – пять часов.
КГНЦ является разработчиком существующих и перспективных систем электродвижения с гребными электродвигателями различных типов, начиная от атомных ледоколов до судов малого класса. Партнером в данном проекте стало ОАО СК «Ак Барс», подписавшее осенью 2022 г. соглашение о сотрудничестве с КГНЦ. «Специалисты завода первыми в стране построили пассажирское судно «Чайка» на сжиженном природном газе, реализовав на нем все требования, обеспечивающие работоспособность и безопасность газовой системы», – пояснил начальник – главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект» Андрей Обухов.
Для создания первого образца специально было выбрано маломерное судно, имеющего перспективу коммерческого применения. В будущем энергетический модуль можно масштабировать под более мощные суда. «При формировании энергетической установки судов больших размерений установка масштабируется за счет добавления дополнительных водородных модулей», – отметил Андрей Обухов.
«Уже сейчас водородное топливные элементы выигрывают у аккумуляторов по удельной емкости», – отметил преимущество водородных технологий гендиректор Крыловского ГНЦ Олег Савченко. «Водородные элементы – это электрохимический источник тока, топливом для которого служит водород, а окислителем — кислород в подаваемом воздухе. Кроме того, водородное топливо обеспечивает бесшумность движения по воде, что необходимо при выполнении различных технологических и научных операций и научных исследований», говорит он.
Пока туристические компании настроены эксплуатировать суда на традиционных аккумуляторных батареях. «Мы пока не рассматриваем суда на водородных топливных элементах, потому что нет инфраструктуры по их зарядке», – пояснил «Ведомостям» представитель туристической компании «Водоход».
Сейчас «Водоход» финансирует строительство двух больших прогулочных судов вместимостью 130 человек на предприятии в Ленинградской области, рассказал он. В основе – электродвигатели на аккумуляторных батареях. Эти теплоходы выйдут в эксплуатацию в эту навигацию. Один будет курсировать в Нижнем Новгороде, второй – в Красноярске, сообщил представитель компании.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что тема водородных судов и демонстраторов была актуальна в 2021 г. «Сейчас гораздо более перспективным направлением будет производство судов на СПГ. Во-первых, это решает большую часть экологических проблем. Во-вторых, двигатели на СПГ более долговечны. Третьим преимуществом судов на СПГ является утилизация природного газа, которая после потери европейского рынка стала куда более актуальной задачей».