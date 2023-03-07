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Экономика

Количество персональных компьютеров в школах увеличилось на 28%

Ведомости

С 2016 г. растет оснащенность образовательных учреждений цифровыми технологиями. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2022 г., с которым ознакомились «Ведомости».

Количество школ с максимальной скоростью доступа к интернету выросло в 3,7 раза, а количество персональных компьютеров (ПК) увеличилось почти на 28%.

Аудит также показал рост числа образовательных учреждений, использующих системы электронного документооборота, электронные журналы и дневники.

В 2021 г. правительство запустило программу строительства сетей Wi-Fi в школах. За год к скоростному интернету было подключено 28 500 школ. Ведомство отчиталось о завершении подключения школ к скоростному интернету по единому тарифу в начале июня 2022 г. В октябре прошлого года руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил, что реализация программы подключения Wi-Fi в школах будет приостановлена.

Помимо этого, с прошлого года в школах не допускается использование мобильных телефонов на уроках, заявил в конце августа 2022 г. глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр подчеркивал, что запрет распространяется только на часы занятий. В остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами, чтобы позвонить родителям, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных