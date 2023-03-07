Количество персональных компьютеров в школах увеличилось на 28%

В 2021 г. правительство запустило программу строительства сетей Wi-Fi в школах. За год к скоростному интернету было подключено 28 500 школ. Ведомство отчиталось о завершении подключения школ к скоростному интернету по единому тарифу в начале июня 2022 г. В октябре прошлого года руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил, что реализация программы подключения Wi-Fi в школах будет приостановлена.