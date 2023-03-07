Количество персональных компьютеров в школах увеличилось на 28%
С 2016 г. растет оснащенность образовательных учреждений цифровыми технологиями. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2022 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Количество школ с максимальной скоростью доступа к интернету выросло в 3,7 раза, а количество персональных компьютеров (ПК) увеличилось почти на 28%.
Аудит также показал рост числа образовательных учреждений, использующих системы электронного документооборота, электронные журналы и дневники.
В 2021 г. правительство запустило программу строительства сетей Wi-Fi в школах. За год к скоростному интернету было подключено 28 500 школ. Ведомство отчиталось о завершении подключения школ к скоростному интернету по единому тарифу в начале июня 2022 г. В октябре прошлого года руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил, что реализация программы подключения Wi-Fi в школах будет приостановлена.
Помимо этого, с прошлого года в школах не допускается использование мобильных телефонов на уроках, заявил в конце августа 2022 г. глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр подчеркивал, что запрет распространяется только на часы занятий. В остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами, чтобы позвонить родителям, добавил он.