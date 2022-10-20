Минцифры приостановит программу подключения школ к Wi-Fi
Минцифры вынужденно приостановит реализацию программы подключения Wi-Fi в школах. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике.
«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 тыс. школ подключены к Wi-Fi полноценно», — заявил Шадаев (цитата по ТАСС).
По его словам, Минцифры совместно с Минпросвещения будет следить за практикой использования Wi-Fi в школах. Затем ведомство отработает «моменты» и возобновит рассмотрение этого вопроса.
Программу строительства сетей Wi-Fi в школах правительство запустило в 2021 г. По словам Шадаева, только за прошлый год Минцифры подключило к скоростному интернету 28 500 школ. Ведомство отчиталось о завершении подключения школ к скоростному интернету по единому тарифу в начале июня 2022 г.
С этого учебного года в школах не допускается использование мобильных телефонов на уроках, заявил в конце августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр подчеркивал, что запрет распространяется только на часы занятий. В остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами, чтобы позвонить родителям, добавил он.
Также 17 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование в школах иностранных сервисов и мессенджеров, в том числе WhatsApp, Skype и Google Drive. Предполагается, что их заменой могут стать «VK Мессенджер» и учебная платформа «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).
Позже в министерстве опровергли запрет на использование зарубежных приложений. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа».
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