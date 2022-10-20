Минцифры приостановит программу подключения школ к Wi-Fi

С этого учебного года в школах не допускается использование мобильных телефонов на уроках, заявил в конце августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр подчеркивал, что запрет распространяется только на часы занятий. В остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами, чтобы позвонить родителям, добавил он.