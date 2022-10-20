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Минцифры приостановит программу подключения школ к Wi-Fi

Ведомости

Минцифры вынужденно приостановит реализацию программы подключения Wi-Fi в школах. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике. 

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 тыс. школ подключены к Wi-Fi полноценно», — заявил Шадаев (цитата по ТАСС).

По его словам, Минцифры совместно с Минпросвещения будет следить за практикой использования Wi-Fi в школах. Затем ведомство отработает «моменты» и возобновит рассмотрение этого вопроса.

Программу строительства сетей Wi-Fi в школах правительство запустило в 2021 г. По словам Шадаева, только за прошлый год Минцифры подключило к скоростному интернету 28 500 школ. Ведомство отчиталось о завершении подключения школ к скоростному интернету по единому тарифу в начале июня 2022 г. 

С этого учебного года в школах не допускается использование мобильных телефонов на уроках, заявил в конце августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр подчеркивал, что запрет распространяется только на часы занятий. В остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами, чтобы позвонить родителям, добавил он.

Также 17 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование в школах иностранных сервисов и мессенджеров, в том числе WhatsApp, Skype и Google Drive. Предполагается, что их заменой могут стать «VK Мессенджер» и учебная платформа «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

Позже в министерстве опровергли запрет на использование зарубежных приложений. Там уточнили, что речь шла исключительно о рекомендациях использовать ФГИС «Моя школа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных