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Экономика

Мишустин призвал не допустить роста цен на хлеб

Ведомости

Цены на хлеб не должны увеличиваться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения московского хлебобулочного комбината «Черемушки».

Общаясь с персоналом предприятия, Мишустин спросил, помогли ли компании субсидии в размере 2500 руб. за тонну хлеба для сдерживания стоимости, на что получил утвердительный ответ.

«Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась», – приводит его слова «РИА Новости».

В марте 2022 г. правительство запустило механизм моратория на повышение цен на хлеб, выделив регионам 2,5 млрд руб., чтобы производители хлеба могли зафиксировать цены на продукцию до конца прошлого года.

Как писали ранее «Ведомости», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены. В прошлой версии документа летом 2022 г. ФАС предлагала взять под контроль увеличение цен более чем на 30% в течение 60 дней только на социально значимые продукты. За это ритейлерам в случае нарушений могли бы вынести предупреждение или оштрафовать.

Этот проект в итоге получил отрицательное заключение комиссии по оценке регулирующего воздействия. Теперь ФАС и вовсе убрала из документа термин «социально значимые товары». Там сказано, что формированием конечного списка продуктов в итоге должно заниматься правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных