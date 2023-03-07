Мишустин призвал не допустить роста цен на хлеб

Как писали ранее «Ведомости», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены. В прошлой версии документа летом 2022 г. ФАС предлагала взять под контроль увеличение цен более чем на 30% в течение 60 дней только на социально значимые продукты. За это ритейлерам в случае нарушений могли бы вынести предупреждение или оштрафовать.