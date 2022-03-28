В России цены на хлеб зафиксируют до конца года

Участники совещания Абрамченко с властями и регионов отметили, что в России нет задержек поставок или предпосылок для снижения производства, но в последнее время стоимость хлеба растет из-за роста цен на ингредиенты. Больше всего субсидий получат Московская область — 94 млн руб., Нижегородская область — 89 млн руб., Краснодарский край — 88 млн руб., Свердловская область — 79 млн руб., Кировская область — 75 млн руб. Абрамченко призвала власти регионов оперативно подготовить документы, чтобы распределить субсидии между компаниями.