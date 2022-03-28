В России цены на хлеб зафиксируют до конца года
Правительство выделило регионам 2,5 млрд руб., чтобы производители хлеба могли зафиксировать цены на продукцию на уровне марта до конца этого года, говорится на сайте правительства.
«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», – заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Участники совещания Абрамченко с властями и регионов отметили, что в России нет задержек поставок или предпосылок для снижения производства, но в последнее время стоимость хлеба растет из-за роста цен на ингредиенты. Больше всего субсидий получат Московская область — 94 млн руб., Нижегородская область — 89 млн руб., Краснодарский край — 88 млн руб., Свердловская область — 79 млн руб., Кировская область — 75 млн руб. Абрамченко призвала власти регионов оперативно подготовить документы, чтобы распределить субсидии между компаниями.
«В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня», – заявила вице-премьер. Она поручила Минпромторгу проработать такие меры с ритейлерами и представить предложения в правительство.
В начале марта «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%. Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров.
В январе «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») заявили о готовности ограничить наценки на отдельные социально значимые продукты питания на уровне 10%. Ранее сообщалось, что ведомства выступают за ограничение наценок на социально значимые продукты на уровне не выше 5%. В перечень таких продуктов планируется внести свеклу, морковь, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения.