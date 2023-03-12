Bild: ФРГ к следующему отопительному сезону не хватает 11 млрд кубометров газа

В марте 2022 г. в Германии был запущен трехступенчатый план по экономии газа. Первый этап предусматривал жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением газа. В июне Хабек объявил о переходе ко второму этапу сокращения потребления газа, который подразумевает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». В рамках третьего этапа в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.