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Экономика

Bild: ФРГ к следующему отопительному сезону не хватает 11 млрд кубометров газа

Ведомости

Контракты на поставку Германии сжиженного природного газа (СПГ) обеспечивают 75 млрд куб. м газа в год, тогда как страна нуждается в 86 млрд куб. м, сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные письма министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, которые поступило в Бундестаг.

Как следует из приведенной в письме статистике, Германии для прохождения следующего отопительного сезона не хватает 11 млрд куб. м газа.

«Все еще нет ясности, как можно повысить импорт СПГ», – заявил представитель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по вопросам энергетики Марк Хельфрих (цитата по ТАСС). Политик добавил, что от этого зависит, как страна преодолеет следующий отопительный сезон. По его словам, при дефиците газа осенью вновь придется экономить энергию, что для экономики будет означать сокращение производства.

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В марте 2022 г. в Германии был запущен трехступенчатый план по экономии газа. Первый этап предусматривал жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением газа. В июне Хабек объявил о переходе ко второму этапу сокращения потребления газа, который подразумевает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». В рамках третьего этапа в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.

Осенью канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна освободилась от зависимости от российского газа. Хабек отмечал, что Германия планирует стать независимой от российских энергоносителей к 2024 г. По его словам, ФРГ с «молниеносной скоростью» избавляется от зависимости от российских энергоносителей.

В январе в Германию на терминал в Вильгельмсхафене прибыла первая партия СПГ из США, сообщили в пресс-службе немецкого энергоконцерна Uniper. На судно было загружено порядка 97,1 млн куб. м природного газа, чего «достаточно для снабжения электроэнергией около 50 000 немецких домохозяйств в течение одного года».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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