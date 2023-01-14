В Германии призвали отремонтировать газопровод «Северный поток»

25 декабря в интервью ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что технические возможности для ремонта «Северных потоков» существуют, но на это понадобятся деньги и время. Он уточнил, что российскую сторону до сих пор так и не допустили к полученной в ходе расследования информации. Собеседник The Sun рассказал, что, по одной из оценок, стоимость ремонта газопроводов может составить не менее $500 млн.