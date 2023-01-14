В Германии призвали отремонтировать газопровод «Северный поток»
Поврежденный в результате диверсии газопровод «Северный поток» необходимо отремонтировать, так как Германии потребуется более дешевый газ после окончания конфликта на Украине, заявил в интервью Funke премьер земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер.
По его словам, вопрос о российском газе не стоит, пока идут боевые действия, однако сейчас нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить инфраструктуру «Северного потока» от дальнейших разрушений.
«Оператор должен обеспечить [условия], чтобы трубопровод можно было отремонтировать. Время идет. Если не устранить ущерб, то "Северный поток" станет непригоден на долгое время», — сказал Кречмер (цитата по ТАСС).
Политик заявил, что необходимо иметь вариант получать в будущем не только дорогой сжиженный газ. «Нужно будет оценить, в какой стране можно покупать более дешевые альтернативы, это отвечает нашим национальным интересам», — сказал Кречмер.
В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. В ноябре Nord Stream приступила к самостоятельному обследованию повреждений «Северных потоков» в водах Швеции и Дании.
В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
25 декабря в интервью ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что технические возможности для ремонта «Северных потоков» существуют, но на это понадобятся деньги и время. Он уточнил, что российскую сторону до сих пор так и не допустили к полученной в ходе расследования информации. Собеседник The Sun рассказал, что, по одной из оценок, стоимость ремонта газопроводов может составить не менее $500 млн.
В конце октября прошлого года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна освободилась от зависимости от российского газа. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отмечал, что Германия планирует стать независимой от российских энергоносителей к 2024 г. По его словам, ФРГ с «молниеносной скоростью» избавляется от зависимости от российских энергоносителей.