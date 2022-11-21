Минэкономики ФРГ не нашло противоречий в покупке российского газа у Азербайджана
Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, заявили представители Минэкономики и МИД ФРГ.
«В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти», — заявил представитель МИД ФРГ (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Минэкономики в свою очередь подчеркнул, что по трубопроводам в Германию российский газ не поступает. При этом, как он отметил, нельзя исключать, что энергоноситель из Азербайджана может быть российского происхождения.
В конце октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна освободилась от зависимости от российского газа. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отмечал, что Германия планирует стать независимой от российских энергоносителей к 2024 г. По его словам, ФРГ с «молниеносной скоростью» избавляется от зависимости от российских энергоносителей.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы «ценой за независимость» Европы от России и ее энергоресурсов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.