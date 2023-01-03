Uniper сообщила о прибытии в Германию первой партии СПГ из Соединенных Штатов
В Германию на терминал в Вильгельмсхафене прибыла первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщили в пресс-службе немецкого энергоконцерна Uniper.
Поставщиком СПГ выступило американское предприятие Venture Global Calcasieu Pass. В Uniper сообщили, что на судно было загружено порядка 97,1 млн куб. м природного газа, чего «достаточно для снабжения электроэнергией около 50 000 немецких домохозяйств в течение одного года».
В конце августа Uniper запросила у государственного банка развития ФРГ продления кредитной линии еще на 4 млрд евро, поскольку прошлый кредит на 9 млрд евро компания уже полностью израсходовала. В компании указывали, что ежедневно теряют более 100 млн евро из-за сокращения поставок «Газпрома» и роста цен на газ в Европе. Неоправданное, с точки зрения Uniper, сокращение «Газпромом» поставок привело к рекордным убыткам компании в размере 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия, поскольку выпадающие объемы ей пришлось покупать по более высоким расценкам.
Как ранее подсчитали «Ведомости» по данным Tradingview.com и отчетности компаний, на фоне энергокризиса на Западе совокупный доход топ-40 крупнейших топливно-энергетических корпораций США, Канады и Европы по итогам 2022 г. превысит $3,6 трлн, тогда как в 2021 г. он был $2,4 трлн – таким образом, рост составит 48%.
В ноябре из пресс-релиза Белого дома по итогам встречи рабочей группы США и ЕС по энергетической безопасности стало известно, что США поставили в ЕС с января по октябрь 2022 г. 48 млрд куб. м СПГ, что больше, чем за весь 2021 г. В Белом доме добавили, что стороны обязались работать над поддержанием высокого уровня поставок СПГ в Европу в 2023 г. Планируется, что в 2023 г. европейские страны закупят у Вашингтона на 50 млрд куб. м СПГ больше, чем в 2021 г.