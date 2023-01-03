Uniper сообщила о прибытии в Германию первой партии СПГ из Соединенных Штатов

В ноябре из пресс-релиза Белого дома по итогам встречи рабочей группы США и ЕС по энергетической безопасности стало известно, что США поставили в ЕС с января по октябрь 2022 г. 48 млрд куб. м СПГ, что больше, чем за весь 2021 г. В Белом доме добавили, что стороны обязались работать над поддержанием высокого уровня поставок СПГ в Европу в 2023 г. Планируется, что в 2023 г. европейские страны закупят у Вашингтона на 50 млрд куб. м СПГ больше, чем в 2021 г.