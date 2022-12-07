Кто и сколько заработал на энергокризисе в 2022 году

На фоне энергокризиса на Западе совокупный доход топ-40 крупнейших топливно-энергетических корпораций США, Канады и Европы по итогам 2022 г. превысит $3,6 трлн, тогда как в 2021 г. он был $2,4 трлн. То есть рост составит 48%, подсчитали «Ведомости» по данным Tradingview.com и отчетности компаний. Чистая прибыль энергокорпораций в этом году увеличится почти двукратно: со $174 млрд до $336 млрд, или на $162 млрд. В частности, американские ExxonMobil и Chevron прибавляют $29 млрд и $19 млрд, а британская Shell – $23 млрд.