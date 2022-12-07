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Кто и сколько заработал на энергокризисе в 2022 году

Выручка топ-40 топливно-энергетических корпораций Запада вырастет в 2022 году на $1,2 трлн, или 48%
Александр Соколов Максим Солопов
Столь существенный рост цен на энергоносители спровоцировал рост расходов домохозяйств на топливо и услуги ЖКХ / Carolyn Cole / Los Angeles Times via Getty Images

На фоне энергокризиса на Западе совокупный доход топ-40 крупнейших топливно-энергетических корпораций США, Канады и Европы по итогам 2022 г. превысит $3,6 трлн, тогда как в 2021 г. он был $2,4 трлн. То есть рост составит 48%, подсчитали «Ведомости» по данным Tradingview.com и отчетности компаний. Чистая прибыль энергокорпораций в этом году увеличится почти двукратно: со $174 млрд до $336 млрд, или на $162 млрд. В частности, американские ExxonMobil и Chevron прибавляют $29 млрд и $19 млрд, а британская Shell – $23 млрд.

«Заоблачные цены на топливо приносят поставщикам непредвиденную прибыль: чистая прибыль мировых производителей нефти и газа удвоится в 2022 г. до беспрецедентных $4 трлн», – говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства.

Оборотной стороной стал рост цен на топливо и электричество, за которые домохозяйствам Европы приходится платить на 39% больше, чем годом ранее. Европейским властям приходится вводить дополнительные налоги на сверхприбыли энергокорпораций, чтобы снизить градус недовольства населения. Власти Великобритании и ЕС планируют собрать не меньше $180 млрд дополнительных налогов на сверхприбыль, но едва ли эта сумма ощутимо сгладит эффект от энергокризиса. Куда больше «излишков» пойдет на дивиденды, обратный выкуп акций, инвестиции в производство и ESG.

Как росли доходы энергокорпораций

«Ведомости» составили рейтинг крупнейших топливно-энергетических корпораций Запада (США, Канады и Европы). В него вошли топ-40 компаний, акции которых торгуются на рынке и выручка которых в 2021 г. превышала $10 млрд.

Эти компании уже отчитались за девять месяцев 2022 г. Их совокупная выручка превысила $2,64 трлн, что на $1 трлн, или 61%, больше, чем за тот же период 2021 г. Чистая прибыль за девять месяцев 2022 г. составила $268 млрд, что на $167 млрд (или в 2,6 раза) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Одновременно компании дают прогноз по выручке и прибыли за IV квартал 2022 г., исходя из которого можно оценить данные за весь год. В 2022 г. совокупная выручка топ-40 энергокорпораций превысит $3,6 трлн, рост составит $1,2 трлн, или 48%. Поскольку прогноз на IV квартал консервативный, эта оценка скорее заниженная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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