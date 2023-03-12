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Экономика

Министр обороны Турции ожидает продления зерновой сделки

Ведомости

Зерновая сделка, вероятно, будет продлена с 18 марта, когда истекает срок действия соглашения, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Обе стороны настроены позитивно, уверены, что исход будет положительным. Полагаем, 18 марта сделка будет продлена, – передает его слова агентство Anadolu. 

7 марта Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщило о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. 8 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение выполнения условий сделки. В ходе встречи Гутерриш призвал продлить соглашение.

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На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае невыполнения части зерновой сделки, касающейся экспорта российского зерна и удобрений, прогноз по ее продлению будет пессимистичным. Дипломат уточнила, что 13 марта в Женеве пройдут переговоры по продлению соглашения между представителями РФ и ООН. До этого в российском МИДе также говорили, что Москва готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия.

Срок действия соглашения истекает 18 марта. Ранее в Киеве заявляли, что планируют продлить сделку на год и включить в нее порты Николаева. 

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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