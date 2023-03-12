Министр обороны Турции ожидает продления зерновой сделки
Зерновая сделка, вероятно, будет продлена с 18 марта, когда истекает срок действия соглашения, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«Обе стороны настроены позитивно, уверены, что исход будет положительным. Полагаем, 18 марта сделка будет продлена, – передает его слова агентство Anadolu.
7 марта Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщило о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. 8 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение выполнения условий сделки. В ходе встречи Гутерриш призвал продлить соглашение.
На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае невыполнения части зерновой сделки, касающейся экспорта российского зерна и удобрений, прогноз по ее продлению будет пессимистичным. Дипломат уточнила, что 13 марта в Женеве пройдут переговоры по продлению соглашения между представителями РФ и ООН. До этого в российском МИДе также говорили, что Москва готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия.
Срок действия соглашения истекает 18 марта. Ранее в Киеве заявляли, что планируют продлить сделку на год и включить в нее порты Николаева.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.