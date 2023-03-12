Министр обороны Турции ожидает продления зерновой сделки

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае невыполнения части зерновой сделки, касающейся экспорта российского зерна и удобрений, прогноз по ее продлению будет пессимистичным. Дипломат уточнила, что 13 марта в Женеве пройдут переговоры по продлению соглашения между представителями РФ и ООН. До этого в российском МИДе также говорили, что Москва готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия.