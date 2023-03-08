Турция намерена добиться продления зерновой сделки с учетом требований России
Анкара прилагает усилия для продления зерновой сделки, при этом она намерена учитывать требования всех сторон соглашения, включая Россию. Об этом сообщил ТАСС турецкий дипломатический источник.
«Переговоры по продлению зерновой сделки еще не завершены, они по-прежнему продолжаются. Турция прилагает серьезные усилия, чтобы соглашение о черноморской инициативе было продлено, а также были учтены требования всех сторон, в том числе России», – рассказал источник.
2 марта министерство иностранных дел России сообщило о саботаже Западом зерновой сделки. В МИД рассказали о 262 000 т удобрений, которые Россия планировала направить в беднейшие страны, однако их заблокировали в портах Литвы, Эстонии, Латвии и Нидерландов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день, выступая на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Индии, заявил, что пора прекратить «разыгрывать продовольственную карту».
«Вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру, как бы ни убеждали всех в обратном представители ЕС, которым не привыкать говорить неправду», – сказал тогда министр.