Турция намерена добиться продления зерновой сделки с учетом требований России

«Переговоры по продлению зерновой сделки еще не завершены, они по-прежнему продолжаются. Турция прилагает серьезные усилия, чтобы соглашение о черноморской инициативе было продлено, а также были учтены требования всех сторон, в том числе России», – рассказал источник.