США и ЕС собираются провести обзор работы потолка цен на нефтепродукты из России
Соединенные Штаты и Европейский союз в марте планируют провести обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты, причем Брюссель может понизить его на $5, сообщил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис, пишет ТАСС.
«Европа обязалась пересмотреть предельную цену [на нефтепродукты РФ] в марте, о чем проинформировала Международное энергетическое агентство», – сказал он во время выступления в Американском предпринимательском институте. Харрис допустил, что Брюссель может понизить этот лимит на $5.
«Таким образом, если рыночная цена составляет $50, то это означает скидку в $2 или $3. Это были европейские обязательства. Соединенные Штаты, согласившись на лимиты на нефтепродукты, взяли на себя обязательство рассмотреть в марте вместе с остальными странами "группы семи" лимит цен на нефть, но не брать на себя обязательства по корректировке лимита цен. Мы ждем от МЭА их оценки», – добавил он.
3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
27 декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения. Запрет на поставки нефти вступил в силу 1 февраля 2023 г., а по нефтепродуктам дату определит правительство России.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая потолок цен на нефть. По информации агентства, индийские власти попросили банки и трейдеров соблюдать правила. По этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта прокомментировал, что Россия в данном случае ориентируется не на сообщения информагентств, а прежде всего на контакты с Индией.