В Госдуму внесли проект поправок об оптимизации системы госзакупок
Сенаторы внесли в Государственную думу законопроект о поправках в 44-й Федеральный закон (ФЗ) об упрощении и оптимизации контрактной системы государственных закупок. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
Проект предусматривает сокращение сроков осуществления госзакупок, а также изменения в процедуре заключения контрактов, рассказал вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, который является одним из соавторов инициативы. По его словам, поправки повысят эффективность обеспечения государственных нужд, сократят временные затраты заказчиков при закупках и др.
Также в рамках поправок предлагается повысить ценовой порог, который допускает проведение запроса в электронной форме котировок, – с 3 млн до 10 млн руб., а для малых закупок – с 3 млн до 5 млн руб. В частности, поправки позволят устанавливать возможность проведения строительных закупок «под ключ» в срок до 1 января 2025 г.
«Внесенные изменения позволят оперативно реализовывать важные для страны проекты, и при этом сохранится высокий уровень контроля и прозрачности расходования бюджетных средств на государственные закупки», – заключил сенатор.
В начале февраля председатель Совфеда Валентина Матвиенко, которая также выступила соавтором законопроекта, предложила наложить мораторий на 44-й закон (о госзакупках) до конца военной операции на Украине. Тогда она заявила, что мораторий позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в экономику и развитие собственной инфраструктуры.