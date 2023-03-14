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Экономика

В Госдуму внесли проект поправок об оптимизации системы госзакупок

Ведомости

Сенаторы внесли в Государственную думу законопроект о поправках в 44-й Федеральный закон (ФЗ) об упрощении и оптимизации контрактной системы государственных закупок. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Проект предусматривает сокращение сроков осуществления госзакупок, а также изменения в процедуре заключения контрактов, рассказал вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, который является одним из соавторов инициативы. По его словам, поправки повысят эффективность обеспечения государственных нужд, сократят временные затраты заказчиков при закупках и др.

Также в рамках поправок предлагается повысить ценовой порог, который допускает проведение запроса в электронной форме котировок, – с 3 млн до 10 млн руб., а для малых закупок – с 3 млн до 5 млн руб. В частности, поправки позволят устанавливать возможность проведения строительных закупок «под ключ» в срок до 1 января 2025 г.

«Внесенные изменения позволят оперативно реализовывать важные для страны проекты, и при этом сохранится высокий уровень контроля и прозрачности расходования бюджетных средств на государственные закупки», – заключил сенатор.

В начале февраля председатель Совфеда Валентина Матвиенко, которая также выступила соавтором законопроекта, предложила наложить мораторий на 44-й закон (о госзакупках) до конца военной операции на Украине. Тогда она заявила, что мораторий позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в экономику и развитие собственной инфраструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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