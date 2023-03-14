В Госдуму внесли проект поправок об оптимизации системы госзакупок

Также в рамках поправок предлагается повысить ценовой порог, который допускает проведение запроса в электронной форме котировок, – с 3 млн до 10 млн руб., а для малых закупок – с 3 млн до 5 млн руб. В частности, поправки позволят устанавливать возможность проведения строительных закупок «под ключ» в срок до 1 января 2025 г.