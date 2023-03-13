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В Белом доме началась активная фаза подготовки отчета премьер-министра перед Госдумой

Руководство всех думских фракций пообщается с Михаилом Мишустиным
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин в преддверии отчета в Госдуме начинает встречи с представителями фракций. Первыми, как сообщила пресс-служба правительства, 13 марта в Белый дом приедут представители фракций «Единая Россия» и ЛДПР. В «Единой России» воздержались от комментариев. ЛДПР на встрече с Мишустиным традиционно поднимает вопросы, которые волнуют людей, говорит замруководителя фракции Ярослав Нилов: меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – пенсионеров, многодетных семей, участников спецоперации и семей мобилизованных, состояния рынка труда и т. д. Сам Нилов хочет поднять вопросы, «которые подтверждают пагубность» закона о госзакупках.

Затем к Мишустину поочередно приедут представители КПРФ и «Справедливой России» (15 марта), потом – «Новых людей» (16 марта), рассказал близкий к администрации президента источник «Ведомостей» и подтвердил собеседник в Госдуме. На такие встречи в Белый дом ездит не вся фракция целиком, уточнят один из депутатов Госдумы. Как правило, туда направляется ее руководство или те, кто активно участвует в отчете премьер-министра перед Госдумой (к примеру, задает вопросы).

Кроме того, по словам трех близких к администрации президента собеседников «Ведомостей», перед отчетом на Охотном Ряду глава правительства пообщается также с политическими экспертами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что окончательная дата отчета правительства будет определена на этой неделе, пока отчет запланирован на 22 или 23 марта («Ведомости» ранее писали, что отчет может пройти 21-го числа).

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По словам председателя комитета Госдумы по контролю Олега Морозова, совет нижней палаты парламента решил, что каждая из пяти фракций направит по 20 вопросов премьер-министру. К примеру, фракция КПРФ подготовила 45 вопросов, но вместе с комитетом были отобраны 20 из них, а оставшиеся будут направлены в правительство, которое ответит на эти вопросы письменно. Морозов напомнил, что в прошлом году Госдума направила в кабмин 373 вопроса, тогда большинство вопросов касалось работы отдельных министерств и «не соответствовало годовому отчету правительства». Перечень вопросов утвердит и направит в Белый дом 13 марта Совет Госдумы.

Мишустин стал премьер-министром в 2020 г. и в июле того года он отчитывался фактически за правительство своего предшественника – Дмитрия Медведева и представлял планы работы. В мае 2021 г. и апреле 2022 г. отчеты проходили в экстраординарных условиях – коронавируса и начала военной спецоперации. Кроме того, это предпоследний отчет кабинета министров в нынешнем составе. После президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 г., и инаугурации президента, которая проходит в мае, будет назначен новый состав правительства.

Деятельность правительства Мишустина в 2022 г. можно считать достаточно эффективной и в этом смысле отчет премьера должен позитивно сказаться на его имидже, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Косвенное свидетельство общей эффективности – относительно неглубокое падение ВВП на фоне санкционного давления и спецоперации, отмеченное президентом. В фокусе отчета Мишустина с высокой вероятностью будут адекватное регулирование сельского хозяйства, неплохие темпы строительства, политика в сфере технологического суверенитета, перенаправление ресурсных потоков на восток», – говорит Орлов. Правительство продолжает действовать в особых обстоятельствах, отмечает эксперт, поэтому вряд ли стоит ожидать жестких вопросов от оппозиционных партий: «Критика будет сдержанной – в логике условного межпартийного консенсуса в условиях спецоперации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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