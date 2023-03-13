В Белом доме началась активная фаза подготовки отчета премьер-министра перед Госдумой

Мишустин стал премьер-министром в 2020 г. и в июле того года он отчитывался фактически за правительство своего предшественника – Дмитрия Медведева и представлял планы работы. В мае 2021 г. и апреле 2022 г. отчеты проходили в экстраординарных условиях – коронавируса и начала военной спецоперации. Кроме того, это предпоследний отчет кабинета министров в нынешнем составе. После президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 г., и инаугурации президента, которая проходит в мае, будет назначен новый состав правительства.