Мишустин назвал приоритеты правительства в борьбе с кризисом

Мишустин назвал приоритеты правительства в борьбе с кризисомСреди них – обеспечение бесперебойной работы предприятий и поддержка населения
Правительство определило пять приоритетов на краткосрочную перспективу, которыми члены кабмина занимались последние недели, чтобы минимизировать ущерб от санкций, заявил премьер–министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.
В числе главных задач – обеспечение бесперебойной работы предприятий, расширение свободы предпринимательства внутри страны, поддержка уязвимых слоев общества, насыщение рынка товарами и секторальные меры поддержки бизнеса, заявил Мишустин.
Поддержка бизнеса
Для реализации первого пункта правительство приняло ряд мер поддержки системообразующих предприятий, отметил глава кабмина.
Правительство увеличит сумму субсидирования ставок для отраслей промышленности и торговли: с 40 млрд до 120 млрд руб., сообщил Мишустин: это позволит выдать льготных кредитов более чем на один триллион руб. Для системообразующих агропредприятий предусмотрели поддержку на 26 млрд руб., также будут приняты меры для компаний топливно–энергетического комплекса.
Глава правительства напомнил, что предприятиям были предоставлены льготные периоды по уплате кредитов с плавающей ставкой, такие же условия распространены на обслуживание лизинговых платежей. «Мы также предусмотрим возможность досрочного выкупа автотранспорта, который приобретался в лизинг. Причем – без штрафных санкций от банков», – добавил он.
Россия по–прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранными компаниями, подчеркнул Мишустин. Но если зарубежный бизнес будет вынужден уйти, предприятие должно продолжить работу, считает премьер. «Ведь оно дает рабочие места, там трудятся наши граждане. Защита их интересов – наш приоритет», – подчеркнул он. Для того чтобы обеспечить альтернативу зарубежным поставкам были сняты ограничения на параллельный импорт, напомнил премьер–министр: но это лишь частичное решение проблемы. Требуется системный подход с опорой на сильную собственную промышленность, добавил он.
В начале марта власти заявили о возможности национализации производства иностранных компаний. Для этого был подготовлен законопроект «О внешней администрации по управлению организацией», сейчас он находится в правительстве. 23 марта «Ведомости» писали, что московская мэрия предложила наделить руководителей субъектов более широким спектром полномочий при определении судьбы активов иностранных компаний, объявивших об уходе.
Мишустин напомнил о кредитных программах, принятых правительством для поддержки бизнеса. «Для небольших компаний ввели кредитные каникулы. Совместно с Банком России расширили программы льготного кредитования, в том числе на пополнение инвестиционных и оборотных средств. А также масштабировали механизм зонтичных поручительств для большего числа предпринимателей», – отметил он. Кроме того, подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, полученным в рамках программы «ФОТ 3.0». С деловыми объединениями готовятся и другие меры, сказал Мишустин.
Есть послабления и в налоговой сфере, констатировал премьер. Правительство продлило срок перечисления ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащего уплате в первом квартале текущего года. Также был изменен порядок учета курсовой разницы при исчислении налога на прибыль – в ближайшие годы скачки курса доллара или евро не будут постоянно влиять на обязательства компаний перед государством, напомнил премьер. Кроме того, снижен в два раза пени за просрочку уплаты налогов, начиная со второго месяца, а у регионов появилась возможность устанавливать налоговые каникулы для новых индивидуальных предпринимателей.
Для малых и средних предприятий также был продлен на шесть месяцев срок уплаты упрощенного налога за прошлый год и первый квартал текущего. Эта мера позволит компаниям высвободить порядка 37 млрд руб., оценил Мишустин.
Кроме того, были введены секторальные меры поддержки промышленного сектора. Например, это программа специальных грантов для стимулирования запуска собственного производства комплектующих для ключевых отраслей – за три года на эти цели будет направлено более 3,6 млрд руб. Также правительство завершает разработку механизма докапитализации региональных фондов развития промышленности за счет федеральных средств, отметил Мишустин.
Снижается административная нагрузка на бизнес, добавил премьер: ресурсы предприятий сейчас должны быть сконцентрированы на выстраивании новых производственных цепочек, поиске поставщиков и «возможностей для расширения бизнеса за счет освобождающихся ниш после ухода конкурентов». Для этого правительством был введен мораторий на плановые и внеплановые проверки, автоматически продлен срок действия лицензий.
Также приняты системные меры в сфере нетарифного регулирования: продлены сертификаты и декларации, введен упрощенный режим декларирования безопасности продукции. «Продолжаем точечно снимать барьеры в конкретных отраслях на основе предложений бизнеса», – заявил глава правительства.
В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорены процедуры регистрации российских медицинских изделий в случаях замены иностранных составляющих, также обнулены пошлины на ряд товаров. Кроме того, правительство подняло порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках электронной торговли – с 200 до 1000 евро.
Поддержка населения и борьба с инфляцией
«Мы подготовили и уже внесли в Госдуму пакет законопроектов, который предусматривает новый механизм определения, кому нужна помощь государства. По комплексной системе нуждаемости», – сообщил Мишустин.
Премьер напомнил, что семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет с апреля будут получать новые пособия в размере от 6 до 12 тыс. руб. Мера охватит более 5 млн детей, сказал премьер-министр. На эти цели будет направлено более 450 млрд руб.
По словам Мишустина, на рынке труда пока резкого сокращения занятости не происходит. При этом правительство предусмотрело несколько мер: новые временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения, оплачиваемые общественные работы, программы переобучения.
В начале марта сфера торговли – от производителя до продавца – столкнулась с ажиотажным спросом на ряд товаров первой необходимости, сообщил Мишустин. По его словам, сразу же нашлись, кто решил заработать на страхах людей. «Жулики – надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. Они создавали искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе, и выбрасывая ее в продажу уже совсем по другой цене», – отметил он. Для пресечения противоправных действий ФАС возбудила семь дел, и «борьба с теми, кто решил заработать на людях, будет продолжена».
Ажиотажный спрос в магазинах постепенно начал сходить на нет, констатировал премьер: при этом рост цен сохраняется, поэтому важно поддержать людей. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилась до 16,7%. Подробные данные по росту цен за март Росстат представит 8 апреля.
По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии, напомнил премьер, не назвав размер индексации. Кроме того, будет увеличен МРОТ и прожиточный минимум, к которым привязаны социальные выплаты.
Адресную поддержку гражданам в трудной жизненной ситуации должны оказывать и регионы, считает Мишустин: «многое сейчас зависит от инициативы руководителей на местах, от их готовности брать на себя ответственность». По его словам, субъекты могут при необходимости «осуществить единовременные денежные выплаты, а также помочь с переквалификацией и дальнейшим трудоустройством».