Мишустин назвал приоритеты правительства в борьбе с кризисом

В начале марта сфера торговли – от производителя до продавца – столкнулась с ажиотажным спросом на ряд товаров первой необходимости, сообщил Мишустин. По его словам, сразу же нашлись, кто решил заработать на страхах людей. «Жулики – надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. Они создавали искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе, и выбрасывая ее в продажу уже совсем по другой цене», – отметил он. Для пресечения противоправных действий ФАС возбудила семь дел, и «борьба с теми, кто решил заработать на людях, будет продолжена».