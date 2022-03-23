Мэрия просит больше полномочий для влияния на судьбу иностранных компаний

В частности, по словам собеседников, мэрия предлагает дать руководителям субъектов полномочия формировать исчерпывающие меры для сохранения занятости на планирующих уход или приостановку деятельности иностранных предприятиях, которые находятся на их территории. Перечень инструментов будет предоставляться в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится компания. Комплекс мер должен разрабатываться под каждый конкретный кейс, в мэрии предлагают избежать общего подхода ко всем предприятиям, уточнили два близких к кабинету министров источника. Инициатива расширить полномочия регионов принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, он выступил с ней на одном из первых заседаний оперативного штаба правительства по повышению устойчивости развития экономики, посвященном вопросу национализации.