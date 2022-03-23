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Мэрия просит больше полномочий для влияния на судьбу иностранных компаний

Руководителям регионов могут дать право определять форму «национализации»
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Михаил Мишустин (слева) и Сергей Собянин вместе с другими участниками переговорного процесса скоро определятся, как именно должна выглядеть схема управления компаниями, объявившими протест из-за антироссийских санкций / Артем Коротаев / ТАСС

Московская мэрия предложила наделить руководителей субъектов более широким спектром полномочий при определении судьбы активов иностранных компаний, объявивших об уходе или приостановке деятельности в России. О том, что правительство Москвы сформировало позицию, отличающуюся от изначально предложенной Минэком концепции национализации, «Ведомостям» рассказали четыре источника, близких к кабинету министров.

В частности, по словам собеседников, мэрия предлагает дать руководителям субъектов полномочия формировать исчерпывающие меры для сохранения занятости на планирующих уход или приостановку деятельности иностранных предприятиях, которые находятся на их территории. Перечень инструментов будет предоставляться в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится компания. Комплекс мер должен разрабатываться под каждый конкретный кейс, в мэрии предлагают избежать общего подхода ко всем предприятиям, уточнили два близких к кабинету министров источника. Инициатива расширить полномочия регионов принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, он выступил с ней на одном из первых заседаний оперативного штаба правительства по повышению устойчивости развития экономики, посвященном вопросу национализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных