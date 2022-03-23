Росстат зафиксировал замедление темпов роста цен в России

При этом Росстат зафиксировал замедление роста цен на плодоовощную продукцию. В период с 12 по 18 марта он составил 3,8%, тогда как с 5 по 11 марта — 4,8%. Это произошло за счет резкого снижения стоимости огурцов — на 6,63% после дефляции в 1,19%. Кроме того, замедлились темпы роста цен на помидоры и бананы — до 8,2% и 7,83% соответственно после 12,27% и 11,32% неделей ранее.