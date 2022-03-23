Росстат зафиксировал замедление темпов роста цен в России
Потребительские цены в России в период с 12 по 18 марта выросли на 1,93% относительно предыдущей недели, сообщает Росстат. Показатель впервые с конца февраля опустился ниже 2%.
За прошедшую неделю замедлился темп роста цен на некоторые непродовольственные товары, при этом ускорилось подорожание продуктов питания. В топ-10 продуктов, цены на которые наиболее увеличились с 12 по 18 марта, вошли:
- Сахар-песок: +13,84% после +12,76% в период с 5 по 11 марта;
- Соль: +4,04% после +3,04%;
- Черный байховый чай: +3,99% после +1,77%;
- Шлифованный рис: +3,86% после +2,7%;
- Гречка: +3,31% после +2,74%;
- Маргарин: +2,75% после +1,47%;
- Мягкие глазированные шоколадом конфеты: +2,61% после +0,91%;
- Мука пшеничная: +2,5% после +2,23%;
- Говядина (кроме бескостного мяса): +2,14% после +0,89%;
- Консервы фруктово-ягодные для детского питания: +2,11% после +1,87%.
При этом Росстат зафиксировал замедление роста цен на плодоовощную продукцию. В период с 12 по 18 марта он составил 3,8%, тогда как с 5 по 11 марта — 4,8%. Это произошло за счет резкого снижения стоимости огурцов — на 6,63% после дефляции в 1,19%. Кроме того, замедлились темпы роста цен на помидоры и бананы — до 8,2% и 7,83% соответственно после 12,27% и 11,32% неделей ранее.
Темпы подорожания других наблюдаемых Росстатом фруктов и овощей заметно ускорились, например, на репчатый лук — почти в шесть раз, с 2,34% до 13,65%. Стоимость белокочанной капусты выросла на 6,36% после 2,75% на предыдущей неделе, моркови — на 5,55% после 3,4%, свеклы — на 5,22% после 1,64%, яблок — на 3,86% после 2,61%, картофеля — на 3,05% после 1,87%.
В период с 12 по 18 марта Росстат зафиксировал замедление темпов подорожания 10 наблюдаемых им лекарств. Их стоимость выросла в среднем на 2,83% после 4,84% с 5 по 11 марта.
Значительно снизились и темпы роста цен на электронику. Смартфоны за последний наблюдаемый период подорожали на 1,31%, телевизоры — на 2,75%, напольные пылесосы — на 3,69%. В предыдущую неделю показатели составили 6,51%, 12,5%, 8,38% соответственно.
Бензин и дизельное топливо вновь подешевели — на 0,06% и 0,13% соответственно. Легковые автомобили иностранных марок подорожали на 3,2% после 6,85%, отечественных — на 7,42% после 0,38%. Также резко снизились темпы роста стоимости туристических поездок в Турцию — с 28,39% до 9,7%.
В целом с начала года потребительские цены в России увеличились на 7,67%, с начала марта — на 5,38%. Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.
18 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что ускорение инфляции в России в конце февраля — начале марта обусловлено прежде всего ажиотажным спросом граждан на непродовольственные товары — бытовую технику и электронику, мебель, автомобили. Кроме того, население стало скупать продукты длительного хранения. Глава ЦБ заверила, что большая часть этих товаров производится в России из отечественного сырья, поэтому их запасов достаточно и ажиотажный спрос на такую продукцию скоро исчезнет, так что цены нормализуются.