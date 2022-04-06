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Правительство поддержит ТЭК льготными кредитами

Для господдержки могут пересмотреть список системообразующих предприятий
Матвей Катков
Правительство поддержит ТЭК льготными кредитами. Для выдачи господдержки будет пересмотрен список системообразующих предприятий / Ведомости

Правительство запускает специальную программу кредитной поддержки для системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Постановление об этом подписал премьер Дмитрий Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Речь идет о предоставлении займов по льготной ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд руб., группа компаний – до 30 млрд руб. «Доступные заемные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭКа в сложившейся экономической ситуации», – подчеркивается в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных