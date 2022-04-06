Правительство поддержит ТЭК льготными кредитами

Речь идет о предоставлении займов по льготной ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд руб., группа компаний – до 30 млрд руб. «Доступные заемные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭКа в сложившейся экономической ситуации», – подчеркивается в документе.