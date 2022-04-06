Правительство поддержит ТЭК льготными кредитами

Правительство поддержит ТЭК льготными кредитамиДля господдержки могут пересмотреть список системообразующих предприятий
Правительство запускает специальную программу кредитной поддержки для системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Постановление об этом подписал премьер Дмитрий Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.
Речь идет о предоставлении займов по льготной ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд руб., группа компаний – до 30 млрд руб. «Доступные заемные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭКа в сложившейся экономической ситуации», – подчеркивается в документе.
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