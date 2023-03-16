Россия и Сирия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве
В скором времени Россия и Сирия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, рассказал в интервью «РИА Новости» президент Сирии Башар Асад. По его словам, каждый проект будет рассмотрен отдельно.
«Сейчас идет рассмотрение проектов, соглашение будет подписано позднее в течение нескольких недель, однако этот пункт был оставлен на усмотрение каждой компании и каждого проекта. Каждый проект будет оцениваться по отдельности позднее. Это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами», – сказал сирийский президент в интервью агентству.
Асад отметил, что на переговорах в Москве в течение последних нескольких дней совместной комиссией обсуждался ряд проектов. «После подписания соглашения об этих проектах будет объявлено, после чего заинтересованные компании смогут подать заявку для участия в этих проектах», – добавил президент Сирии.
В интервью «РИА Новости» Асад отметил, что в этот раз заседание совместной российско-сирийской комиссии отличалось, оно было сосредоточено на инвестиционных проектах и подписании соглашения. По словам сирийского президента, Россия и Сирия планируют 40 инвестпроектов в таких сферах, как энергетика, нефть, транспорт, промышленность, жилищное строительство и др.
Асад отметил, что предыдущие встречи встречи не были такими результативными. «Это новый этап в отношениях. Ездившая в Россию делегация была большой, потому что работа над этим соглашением длилась не месяцы, а годы», – сказал президент Сирии.
Накануне, 15 марта, в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что переговоры двух президентом начались после 17:00 мск. В общей сложности длительность беседы составила три часа.
В ходе открытой части встречи Путин подчеркнул, что отношения России и Сирии постоянно развиваются, а лидеры государств находятся в постоянном контакте. В частности, Путин обратил внимание на увеличение товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7%. Асад также отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Асад выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля.
В предыдущий раз Путин встречался с Асадом в Москве в сентябре 2021 г. Тогда российский лидер поздравил сирийского президента с победой на выборах. Главы государств также обсудили политическую обстановку в Сирии, борьбу с международным терроризмом и вопросы гуманитарного сотрудничества.