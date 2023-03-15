В Кремле начались переговоры между Путиным и Асадом

Асад, в свою очередь, выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля. «Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, сейчас он поддерживает их и в нынешние времена», – подчеркнул он.