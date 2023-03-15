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В Кремле начались переговоры между Путиным и Асадом

Ведомости

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, передает пресс-служба Кремля.

В ходе открытой части встречи Путин подчеркнул, что отношения России и Сирии постоянно развиваются, а лидеры государств находятся в постоянном контакте. В частности, Путин обратил внимание на увеличение товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7%. Асад также отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее».

Российский лидер также обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом. «Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию», – сказал Путин (цит. по «РИА Новости»).

Асад, в свою очередь, выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля. «Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, сейчас он поддерживает их и в нынешние времена», – подчеркнул он.

Асад прибыл в Москву накануне, 14 марта. В тот же день в Кремле анонсировали встречу президентов 15 марта. Сообщалось, что темами для обсуждения станут вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее. 

В предыдущий раз Путин встречался с Асадом в Москве в сентябре 2021 г. Тогда российский лидер поздравил сирийского президента с победой на выборах. Главы государств также обсудили политическую обстановку в Сирии, борьбу с международным терроризмом и вопросы гуманитарного сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных