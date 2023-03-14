Асад прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство SANA.
В Кремле подтвердили проведение переговоров с Асадом. Встреча лидеров пройдет завтра, 15 марта.
«Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее», — сказано в сообщении Кремля.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства на этой неделе запланированы международные контакты. Комментируя планы в преддверии годовщины присоединения Крыма к России, представитель Кремля сообщил, что Путин проведет несколько совещаний и примет участие в мероприятиях в формате видеоконференции.
В предыдущий раз Путин встречался с Асадом в Москве в сентябре 2021 г. Тогда российский лидер поздравил сирийского президента с победой на выборах. Президенты также обсудили политическую обстановку в Сирии, борьбу с международным терроризмом и вопросы гуманитарного сотрудничества. В частности, Путин выразил обеспокоенность из-за присутствия на территории республики иностранных вооруженных сил без решения ООН и без санкции Асада.
В начале февраля 2023 г. Путин и Асад говорили по телефону после произошедших землетрясений в Турции и Сирии. Российский президент выразил соболезнования в связи с последствиями стихийного бедствия и предложил помощь сирийской стороне, Асад ее принял. В результате в республику отправились спасатели МЧС России.