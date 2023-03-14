Асад прибыл в Москву на переговоры с Путиным

В предыдущий раз Путин встречался с Асадом в Москве в сентябре 2021 г. Тогда российский лидер поздравил сирийского президента с победой на выборах. Президенты также обсудили политическую обстановку в Сирии, борьбу с международным терроризмом и вопросы гуманитарного сотрудничества. В частности, Путин выразил обеспокоенность из-за присутствия на территории республики иностранных вооруженных сил без решения ООН и без санкции Асада.