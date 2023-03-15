Переговоры Путина и Асада длились три часа

15 марта в Кремле состоялись переговоры Путина с Асадом. В ходе открытой части встречи российский президент подчеркнул, что отношения России и Сирии постоянно развиваются, а лидеры государств находятся в постоянном контакте. В частности, Путин обратил внимание на увеличение товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7%. Асад также отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее».