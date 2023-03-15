Переговоры Путина и Асада длились три часа
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом завершились около 20:00 мск, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В общей сложности длительность беседы составила три часа.
«Да. 30 мин. назад», – ответил представитель Кремля на вопрос, завершилась ли встреча Путина и Асада. Переговоры двух лидеров начались после 17:00 мск.
Ранее днем Песков уточнял, что в Кремле ожидают начала российско-сирийских переговоров в составе делегаций после 15:00 мск, а затем уже переговоры Путина и Асада. «Два президента будут беседовать с глазу на глаз», – рассказал пресс-секретарь.
15 марта в Кремле состоялись переговоры Путина с Асадом. В ходе открытой части встречи российский президент подчеркнул, что отношения России и Сирии постоянно развиваются, а лидеры государств находятся в постоянном контакте. В частности, Путин обратил внимание на увеличение товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7%. Асад также отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее».
Российский президент также обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом. Асад, в свою очередь, выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля.
Асад прибыл в Москву накануне, 14 марта. В тот же день в Кремле анонсировали встречу президентов 15 марта. Сообщалось, что темами для обсуждения станут вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
В предыдущий раз Путин встречался с Асадом в Москве в сентябре 2021 г. Тогда российский лидер поздравил сирийского президента с победой на выборах. Главы государств также обсудили политическую обстановку в Сирии, борьбу с международным терроризмом и вопросы гуманитарного сотрудничества.