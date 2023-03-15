В Кремле назвали время начала переговоров Путина и Асада

«Во второй половине дня в Кремле начнется международная часть рабочего дня главы государства, связанная с официальным визитом президента Сирии Башара Асада. Мы ожидаем после 15.00 начала российско-сирийских переговоров в составе делегаций, затем будет общение двух президентов за рабочим завтраком. Хотя вторая половина дня, но по протоколу называется рабочий завтрак. Два президента будут беседовать с глазу на глаз», – сообщил Песков.