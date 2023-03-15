Песков опроверг сообщения о начале переговоров Путина и Асада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости» назвал ложной информацию о начале переговоров президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
«Неправда», — заявил он.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в Кремле началась встреча двух лидеров. В частности, об этом писали «Вести» и Telegram-канал «Вы слушали маяк».
Башар Асад прибыл в Москву накануне, 14 марта. В тот же день в Кремле анонсировали встречу президентов 15 марта. Сообщалось, что темами для обсуждения станут вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
Ранее сегодня сирийский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память воинов минутой молчания, сообщило агентство ТАСС. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула. В ней также приняла участие делегация сирийских политиков и военных.
В предыдущий раз Путин встречался с Асадом в Москве в сентябре 2021 г. Тогда российский лидер поздравил сирийского президента с победой на выборах. Главы государств также обсудили политическую обстановку в Сирии, борьбу с международным терроризмом и вопросы гуманитарного сотрудничества.