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Песков опроверг сообщения о начале переговоров Путина и Асада

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости» назвал ложной информацию о начале переговоров президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. 

«Неправда», — заявил он.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в Кремле началась встреча двух лидеров. В частности, об этом писали «Вести» и Telegram-канал «Вы слушали маяк». 

Башар Асад прибыл в Москву накануне, 14 марта. В тот же день в Кремле анонсировали встречу президентов 15 марта. Сообщалось, что темами для обсуждения станут вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее. 

Ранее сегодня сирийский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память воинов минутой молчания, сообщило агентство ТАСС. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула. В ней также приняла участие делегация сирийских политиков и военных. 

В предыдущий раз Путин встречался с Асадом в Москве в сентябре 2021 г. Тогда российский лидер поздравил сирийского президента с победой на выборах. Главы государств также обсудили политическую обстановку в Сирии, борьбу с международным терроризмом и вопросы гуманитарного сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных