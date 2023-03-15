Песков опроверг сообщения о начале переговоров Путина и Асада

Башар Асад прибыл в Москву накануне, 14 марта. В тот же день в Кремле анонсировали встречу президентов 15 марта. Сообщалось, что темами для обсуждения станут вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.