ЕЦБ повысил базовую ставку до 3,5%

2 марта стало известно, что инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% после 8,6% в январе и 9,2% в декабре 2022 г. Сильнее всего цены выросли в Латвии (20,1%), Эстонии (17,8%) и Литве (17,2%). Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6,1%).