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Экономика

ЕЦБ повысил базовую ставку до 3,5%

Ведомости

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять базовую процентную ставку на 50 б. п. до 3,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что на 50 б. п. также были повышены ставки по депозитам и по маржинальным кредитам ЕЦБ, до 3,75% и до 3% соответственно. Ставки будут увеличены с 22 марта.

Это третье повышение ставки на 50 б. п. подряд. До этого, в октябре и ноябре, регулятор повышал ставки сразу на 75 б. п.

2 марта стало известно, что инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% после 8,6% в январе и 9,2% в декабре 2022 г. Сильнее всего цены выросли в Латвии (20,1%), Эстонии (17,8%) и Литве (17,2%). Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6,1%).

Как ранее писали «Ведомости», в совете управляющих ЕЦБ назвали наиболее желательным для Европы достижение максимальной ставки к сентябрю этого года. Это позволит общеевропейскому регулятору достичь цели по инфляции в 2% уже к 2024–2025 гг., заявил член совета и председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных