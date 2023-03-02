Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% в феврале

Продукты питания, алкоголь и табак подорожали в годовом выражении на 15% после 14,1% в январе, неэнергетические промышленные товары – на 6,8% после 6,7%, а услуги – на 4,8% после 4,4%. Рост цен на энергоносители при этом замедлился до 13,7% после 18,9% месяцем ранее.