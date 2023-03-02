Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% в феврале
Годовая инфляция в зоне евро по итогам февраля замедлилась до 8,5% после 8,6% в январе и 9,2% в декабре 2022 г., следует из предварительной оценки Евростата.
Продукты питания, алкоголь и табак подорожали в годовом выражении на 15% после 14,1% в январе, неэнергетические промышленные товары – на 6,8% после 6,7%, а услуги – на 4,8% после 4,4%. Рост цен на энергоносители при этом замедлился до 13,7% после 18,9% месяцем ранее.
Показатель базовой инфляции (рост цен без учета энергии и продовольствия) вырос с 5,3% в январе до 5,6% в феврале.
Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6,1%). Сильнее всего цены выросли в Латвии (20,1%), Эстонии (17,8%) и Литве (17,2%).
2 февраля совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять все три ключевые процентные ставки на 50 б. п. Процентная ставка была увеличена до 3%, ставка по депозитам – до 2,5%, а по маржинальным кредитам ЕЦБ – до 3,25%.
Как ранее писали «Ведомости», в совете управляющих ЕЦБ назвали наиболее желательным для Европы достижение максимальной ставки к сентябрю этого года. Это позволит общеевропейскому регулятору достигнуть таргета по инфляции в 2% уже к 2024–2025 гг., заявил член совета и председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.