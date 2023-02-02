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Экономика

ЕЦБ вновь поднял ключевые ставки на 0,5 п. п.

Ведомости

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять все три ключевые процентные ставки на 50 б. п. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Это означает, что с 8 февраля базовая процентная ставка будет увеличена до 3%, ставка по депозитам – до 2,5%, а по маржинальным кредитам ЕЦБ – до 3,25%.

ЕЦБ также намерен повысить ставки с этим шагом на следующем заседании в марте, после чего оценит последующее направление своей денежно-кредитной политики.

«Сохранение процентных ставок на ограничительном уровне со временем снизит инфляцию за счет сдерживания спроса, а также защитит от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий», – уверен регулятор.

Ранее по теме: Инфляция в еврозоне замедляется третий месяц подряд

Как стало известно 1 февраля, инфляция в еврозоне по итогам января продолжила замедление, составив 8,5% годовых. Как писали «Ведомости», это соответствует уровням мая – июня прошлого года, когда инфляция достигала значений 8,1% и 8,6% соответственно. В октябре этот показатель составил рекордные 10,6% годовых, после чего он сокращался до 10,1% в ноябре и до 9,2% в декабре.

Антилидерами по годовой инфляции продолжают оставаться балтийские страны: Латвия (21,6%), Эстония (18,8%) и Литва (18,4%). При этом в Литве уже четвертый месяц подряд наблюдается снижение показателя. Также высокие темпы инфляции сохраняются в Словакии (14,9%), Хорватии (12,5%), Австрии (11,5%) и Италии (10,9%). Самые низкие темпы инфляции Евростат зафиксировал в Испании и Люксембурге (в обеих странах 5,8%), за ними следуют Мальта (6,7%), Кипр (6,8%), Франция (7%) и Греция (7,2%).

Ранее сегодня перед решением ЕЦБ в десятый раз подряд повысил ставку на 0,5 п. п. также и Банк Англии.

Вчера, 1 февраля, Федеральная резервная система (ФРС) США решила снова поднять базовую ставку, на этот раз она выросла на 0,25 п. п. – до 4,5-4,75% годовых. Регулятор подчеркнул, что рост базовой ставки продолжится в дальнейшем, поскольку это необходимо для формирования устойчивой монетарной политики, способной вернуть инфляцию к цели в 2%. На последнем заседании в 2022 г. ФРС повысила ставку на 0,5 п. п. до 4,25–4,5% – это самый высокий уровень с 2007 г.

Ранее по теме: Инвесторы ждут от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии повышения ставок на этой неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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