ЕЦБ вновь поднял ключевые ставки на 0,5 п. п.

Вчера, 1 февраля, Федеральная резервная система (ФРС) США решила снова поднять базовую ставку, на этот раз она выросла на 0,25 п. п. – до 4,5-4,75% годовых. Регулятор подчеркнул, что рост базовой ставки продолжится в дальнейшем, поскольку это необходимо для формирования устойчивой монетарной политики, способной вернуть инфляцию к цели в 2%. На последнем заседании в 2022 г. ФРС повысила ставку на 0,5 п. п. до 4,25–4,5% – это самый высокий уровень с 2007 г.