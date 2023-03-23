Задержанному в Финляндии судну из РФ с удобрениями разрешили покинуть страну
Российский сухогруз Smew с партией удобрений получил разрешение от МИД Финляндии покинуть страну, сообщил Yle со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство.
Там подчеркнули, что разрешение было выдано, поскольку судно следовало транзитом в третью страну, а сам груз необходим для содействия обеспечения продовольственной безопасности. Разрешение при этом содержит «особые условия», которым должен соответствовать покупатель груза удобрений. После того как они будут соблюдены, судно может выйти из порта.
О задержании этого судна в финском порту Котка стало известно вчера, 22 марта. В этом порту впервые задержали груз из-за европейских ограничений. Рыночная стоимость груза судна оценивалась в 10-12 млн евро.
В департаменте санкций министерства иностранных дел Финляндии предположили, что некоторая часть перевозимых на грузовом судне удобрений имеет отношение к российскому физлицу, которое находится под санкциями.
20 февраля национальная полиция Албании задержала танкер, следовавший под флагом Либерии, по подозрению в перевозке нефти из России в Албанию в обход санкций ЕС и США. Уточнялось, что операция была разработана на основе данных полицейской разведки. По предварительной информации, задержанное судно перевозило партию нефти из тех стран, на которые распространяется эмбарго, «а именно из России». Утверждалось, что танкер вышел из Азербайджана, а затем был загружен в греческом порту Каламата нефтью с другого судна.
В нацполиции добавили, что необходимые документы на нефть не были предоставлены. В связи с этим полиция изъяла судоходную документацию, а 22 члена экипажа были задержаны для проведения следственных действий.