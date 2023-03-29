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Экономика

Голикова: за пять лет из бедности вышли 3,6 млн россиян

Ведомости

Благодаря мерам господдержки из бедности вышли около 3,6 млн россиян в 2017-2022 гг., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента.

«За период 2017-2022 гг. благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 млн наших граждан. Хочу также отметить, что в структуре бедности за 2022 г. также отмечено перераспределение доходов населения с высокодоходных групп в низкодоходные», – рассказала она.

Сейчас правительство вместе с регионами отрабатывает вопросы регионального разреза бедности, отметила Голикова. Для каждого субъекта РФ разработаны целевые значения бедности до 2030 г.

Вице-премьер также рассказала, что в 2023 г. МРОТ превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7%. Благодаря предложению президента повысить МРОТ с 1 января 2024 г. на 10% разница составит 17,1%, подчеркнула она.

По предварительным данным Росстата, реальная месячная зарплата по итогам 2022 г. снизилась на 1% по сравнению с 2021 г., продемонстрировав положительную динамику в IV квартале, отметила Голикова. Всего же, добавила она, за пять лет этот показатель вырос более чем на 22%. В 2023 г. ожидается устойчивый рост реальной заработной платы и реальных доходов населения.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал минимальный за всю историю наблюдений уровень бедности в 2022 году

Как писали ранее «Ведомости», число граждан с доходами ниже границы бедности в 2022 г. составило, по данным Росстата, 15,3 млн человек (10,5% от всего населения). Это минимальный уровень бедности за всю историю наблюдений (ведется с 1992 г.). Ранее минимальные показатели были зафиксированы в 2012 г. – тогда в стране насчитывалось 15,4 млн малообеспеченных граждан (10,7% от общего населения).

Граница бедности в 2022 г. составила 13 545 руб. До 2021 г. в качестве критерия использовалась величина прожиточного минимума, базирующаяся на стоимости потребительской корзины на текущий момент. Позже она стала рассчитываться как 44,2% от значения медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий году установления величины прожиточного минимума.

В IV квартале 2022 г. граница бедности составила 13 762 руб. Россиян, получающих доходы ниже этой планки, оказалось 11,5 млн человек – это 7,9% жителей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных