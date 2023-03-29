Голикова: за пять лет из бедности вышли 3,6 млн россиян

По предварительным данным Росстата, реальная месячная зарплата по итогам 2022 г. снизилась на 1% по сравнению с 2021 г., продемонстрировав положительную динамику в IV квартале, отметила Голикова. Всего же, добавила она, за пять лет этот показатель вырос более чем на 22%. В 2023 г. ожидается устойчивый рост реальной заработной платы и реальных доходов населения.