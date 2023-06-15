В Казахстане заявили об интересе в торговле с Россией в тенге

Сотрудничество между странами будет продолжаться до тех пор, пока его участников оно интересует, подчеркнули в министерстве. В 2022 г. показатель товарооборота установил рекорд и составил $26,1 млрд. За I квартал 2023 г. торговля между странами увеличилась на 10,1% и составила $6,1 млрд, а экспорт Казахстана в Россию составил $2,3 млрд (+39,2%).