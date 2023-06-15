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Экономика

В Казахстане заявили об интересе в торговле с Россией в тенге

Ведомости

Экспортеры и импортеры Казахстана предпочитают вести расчеты с Россией в тенге. Об этом министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило «РБК».

«Казахстан имеет очень тесные экономические связи с Россией во всех значимых сферах, включая торговлю товарами и услугами, совместное предпринимательство, взаимные инвестиции, туризм и т. д.», – заявили в министерстве.

Сотрудничество между странами будет продолжаться до тех пор, пока его участников оно интересует, подчеркнули в министерстве. В 2022 г. показатель товарооборота установил рекорд и составил $26,1 млрд. За I квартал 2023 г. торговля между странами увеличилась на 10,1% и составила $6,1 млрд, а экспорт Казахстана в Россию составил $2,3 млрд (+39,2%).

По мнению министерства, санкции «не могут быть наложены на страну в целом» или на отдельную отрасль – они применяются «в отношении конкретных компаний, нарушающих соответствующие нормативные акты США и ЕС». В свою очередь Казахстан принимает необходимые меры и соблюдает выставляемые требования, чтобы предотвратить нарушения.

В июне прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет следовать санкциям Запада против России. Однако республика не отказывается от своих союзнических обязательств и будет строить отношения в рамках санкционного режима, подчеркнул он.

В феврале 2023 г. Казахстан закрыл торговое представительство в России «в рамках процесса оптимизации работы государственных органов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных