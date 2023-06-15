Орешкин анонсировал снижение скидок на нефть для дружественных стран
Скидки на нефть для дружественных стран будут снижаться. Об этом сообщил помощник президента Максим Орешкин в ходе ПМЭФ.
«Если говорить про скидки, то они в реальности меньше и будут еще меньше. Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо», – сказал он., отвечая на вопрос депутата Андрея Макарова о том, насколько большой может быть скидка на нефть, например, для Индии в будущем. Трансляция велась на сайте форума.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия планирует в 2023 г. поставить более 80% экспортных объемов нефти и 75% нефтепродуктов в дружественные страны, снизив таким образом долю поставок нефти и нефтепродуктов в недружественные страны до 20% и 25% соответственно.
Сейчас крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай. В частности, по данным Kpler, в марте Россия направила в Индию рекордное количество нефти – 2,14 млн барр./сутки, что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Рост поставок российской нефти в Индию продолжается с августа 2022 г. За это время экспорт в этом направлении вырос в 2,5 раза. Поставки сырья на индийский рынок из РФ приобрели регулярный характер около года назад. В марте 2022 г. после начала СВО на Украине и усиления санкционного давления российским нефтяникам пришлось перенаправлять поставки из Европы на новые рынки.
Россия сейчас продолжает поставлять нефть в некоторые недружественные страны, которым временно дали исключения из режима санкций и разрешили покупать сырье из РФ. В частности, исключения сделаны для Венгрии, Чехии и Словакии, которые получают нефть по трубопроводу «Дружба», Болгарии (разрешены морские поставки) и Японии (импортирует нефть с проекта «Сахалин-2»). Поставки по «Дружбе» в 2022 г. выросли на 7% год к году до 38,4 млн т, но уже в январе 2023 г. начали сокращаться за счет снижения импорта в Германию и Польшу.