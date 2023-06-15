Орешкин анонсировал снижение скидок на нефть для дружественных стран

Сейчас крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай. В частности, по данным Kpler, в марте Россия направила в Индию рекордное количество нефти – 2,14 млн барр./сутки, что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Рост поставок российской нефти в Индию продолжается с августа 2022 г. За это время экспорт в этом направлении вырос в 2,5 раза. Поставки сырья на индийский рынок из РФ приобрели регулярный характер около года назад. В марте 2022 г. после начала СВО на Украине и усиления санкционного давления российским нефтяникам пришлось перенаправлять поставки из Европы на новые рынки.