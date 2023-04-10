Россия в марте направила в Индию рекордное количество нефти

Россия в марте направила в Индию рекордное количество нефтиДальнейшее наращивание объемов поставок за рубеж будет зависеть от возможностей флота
Российские нефтекомпании в марте 2023 г. увеличили экспорт нефти в Индию в 4,6 раза в сравнении с мартом прошлого года до 2,14 млн барр./сутки. Это следует из данных Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости».
Аналогичное мнение о рекордных поставках из России привело 9 апреля и индийское деловое издание Mint со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. В марте 2023 г. Россия шестой месяц подряд была крупнейшим поставщиком нефти в Индию, считают аналитики. Но в абсолютном исчислении эта оценка значительно ниже, чем у Kpler: по данным Vortexa, поставки российской нефти в Индию в марте составили 1,64 млн барр./сутки.
По итогам I квартала 2023 г. Россия вытеснила Ирак с первого места среди поставщиков нефти в Индию, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов со ссылкой на данные S&P. Он добавляет, что семь ведущих нефтедобытчиков с Ближнего Востока – Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман и Катар – снизили экспорт в Индию на 25% в годовом выражении до 2,34 барр./сутки на фоне роста поставок со стороны России.
На фоне роста экспорта в Индию поставки в Китай с начала этого года постепенно снижаются. По данным Kpler, в январе 2023 г. морской экспорт нефти в КНР установил исторический максимум в 1,51 млн барр./сутки (в том же месяце поставки в Индию составили 1,54 млн барр./сутки), а затем упали до 870 800 барр./сутки в марте.
Рост поставок российской нефти в Индию продолжается с августа 2022 г. За это время экспорт в этом направлении вырос в 2,5 раза. Поставки сырья на индийский рынок из РФ приобрели регулярный характер около года назад. В марте 2022 г. после начала СВО на Украине и усиления санкционного давления российским нефтяникам пришлось перенаправлять поставки из Европы на новые рынки.
В марте прошлого года США и Великобритания заявили о полном отказе от российской нефти, а 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго на ее морские поставки в Евросоюз (ЕС) и потолок цен на уровне в $60/барр. В результате крупнейшими покупателями российской нефти по итогам прошлого года стали Индия и Китай, которые в 2022 г. закупили 33,4 млн т и 86,25 млн т соответственно.
Эти две страны не вводили потолок цен на российскую нефть. Хотя в середине марта источники Bloomberg утверждали, что Индия якобы не будет нарушать антироссийские санкции (в том числе касающиеся ценового потолка), официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи опровергал эту информацию. Он пояснял, что власти Индии «исходят из собственных требований энергетической безопасности».
Сложности с дальнейшим наращиванием поставок в Индию, по словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, связаны с длинным логистическим плечом (для чего нужен дополнительный флот танкеров. – «Ведомости»). К концу этого года он ожидает роста поставок в Индию до 2 млн барр./сутки с 1,6 млн барр./сутки в феврале 2023 г.
Родионов полагает, что динамика экспорта нефти будет связана с тем, как быстро будет расти экспорт нефтепродуктов. В марте 2023 г. поставки нефтепродуктов за границу выросли на 31,2% до 3,13 млн барр./сутки («Ведомости» писали об этом 5 апреля), и в случае дальнейшего роста экспорта топлива поставки нефти выйдут на плато, в том числе в направлении Индии, добавляет эксперт.