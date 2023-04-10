Россия в марте направила в Индию рекордное количество нефти

В марте прошлого года США и Великобритания заявили о полном отказе от российской нефти, а 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго на ее морские поставки в Евросоюз (ЕС) и потолок цен на уровне в $60/барр. В результате крупнейшими покупателями российской нефти по итогам прошлого года стали Индия и Китай, которые в 2022 г. закупили 33,4 млн т и 86,25 млн т соответственно.