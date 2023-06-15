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Экономика

Набиуллина назвала риски управления структурной перестройкой экономики

Ведомости

Соблазн управлять структурной перестройкой российской экономики может привести к подавлению частной инициативы, а в крайнем случае – реставрации плановой экономики. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики», – сказала она (цитата по ТАСС).

Для этого государству достаточно сконцентрировать право принимать решения, куда направлять ресурсы, а также какие производства и какие проекты нужно развивать. Набиуллина при этом подчеркнула, что структурная трансформация проходит быстрее ожиданий регулятора за счет адаптации к ситуации бизнеса.

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В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2024 г. завершится период адаптации российской экономики к внешнему давлению и страна перейдет «на новый путь развития». При этом он усомнился, что «попытки других стран воздействовать на Россию» ослабнут.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что последствия санкций против России «удалось ограничить». По его словам, экономика РФ «постепенно адаптируется к новым реалиям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных