Набиуллина назвала риски управления структурной перестройкой экономики
Соблазн управлять структурной перестройкой российской экономики может привести к подавлению частной инициативы, а в крайнем случае – реставрации плановой экономики. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики», – сказала она (цитата по ТАСС).
Для этого государству достаточно сконцентрировать право принимать решения, куда направлять ресурсы, а также какие производства и какие проекты нужно развивать. Набиуллина при этом подчеркнула, что структурная трансформация проходит быстрее ожиданий регулятора за счет адаптации к ситуации бизнеса.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2024 г. завершится период адаптации российской экономики к внешнему давлению и страна перейдет «на новый путь развития». При этом он усомнился, что «попытки других стран воздействовать на Россию» ослабнут.
В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что последствия санкций против России «удалось ограничить». По его словам, экономика РФ «постепенно адаптируется к новым реалиям».