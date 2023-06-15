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Экономика

Минэкономразвития не планирует возобновлять программу туристических чартеров

Ведомости

Возобновление программы туристических чартерных рейсов по России не планируется. Об этом заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил журналистам на ПМЭФ.

«Мы, конечно, обсуждаем, делать ее в этом году или нет. Но пока оснований, чтобы принять это решение и снова запускать чартеры, просто нет», – заявил Вахруков (цитата по ТАСС). По его мнению, сейчас нет необходимости стимулировать туристический поток.

Программы по доставке туристов по России начали действовать в 2020 г. Ростуризм компенсировал 50% стоимости фрахта самолета туроператорам, что удешевляло стоимость билетов в те регионы, куда лететь регулярными рейсами дорого.

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В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передал его функции Минэкономразвития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных