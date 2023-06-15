Минэкономразвития не планирует возобновлять программу туристических чартеров

«Мы, конечно, обсуждаем, делать ее в этом году или нет. Но пока оснований, чтобы принять это решение и снова запускать чартеры, просто нет», – заявил Вахруков (цитата по ТАСС). По его мнению, сейчас нет необходимости стимулировать туристический поток.