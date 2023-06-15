Минэкономразвития не планирует возобновлять программу туристических чартеров
Возобновление программы туристических чартерных рейсов по России не планируется. Об этом заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил журналистам на ПМЭФ.
«Мы, конечно, обсуждаем, делать ее в этом году или нет. Но пока оснований, чтобы принять это решение и снова запускать чартеры, просто нет», – заявил Вахруков (цитата по ТАСС). По его мнению, сейчас нет необходимости стимулировать туристический поток.
Программы по доставке туристов по России начали действовать в 2020 г. Ростуризм компенсировал 50% стоимости фрахта самолета туроператорам, что удешевляло стоимость билетов в те регионы, куда лететь регулярными рейсами дорого.
В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передал его функции Минэкономразвития.