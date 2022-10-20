Газета
Экономика

Ростуризм ликвидировали в рамках оптимизации федеральных органов власти

Представители индустрии опасаются, что для Минэкономразвития отрасль будет не на первом месте
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

 

Президент России Владимир Путин подписал 20 октября указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Минэкономразвития. Это приведет к «повышению эффективности туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти», говорится в документе.

В комментарии министерства сказано, что туристическая отрасль объединяет порядка сорока видов деятельности, в создании туристического продукта участвует более 50 сфер народного хозяйства. «Вместе с тем существующие современные вызовы требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений», — отмечается в сообщении.

Минэкономразвития считает, что ликвидация ведомства поможет повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Организационно-правовые изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли. Реализация востребованных туротраслью проектов и практик будет продолжена и усилена. Обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан — сохранены», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который отвечает в правительстве за сферу туризма.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предположил, что данный шаг не связан с неэффективной работой агентства. «Ростуризм хорошо выполнял свои задачи, у него много успехов. Решение связано больше с оптимизацией органов управления, просто Ростуризм — первый в этой цепочке», — объяснил он «Ведомостям».

По словам эксперта, у данной меры есть очевидные плюсы: в составе Минэка легче решать многие вопросы, связанные с финансированием и реализацией запланированных программ, при этом существуют и некоторые опасения. «В таком большом министерстве эта отрасль, очевидно, будет не на первом и даже не на втором месте», — сказал вице-президент РСТ.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявил, что ликвидация Ростуризма для него стала неожиданностью. «Отрасль и индустрия гостеприимства восприняли это решение с недоумением. Агентство последние три года только наращивало темпы, были большие планы», — объяснил он.

Доходы гостиничного бизнеса России превысили доковидный уровень

Росту спроса способствовали закрытие авиасообщения с Турцией и программа туристического кэшбека

По словам Волкова, представители отрасли ждали «трансформации» агентства. «Мы как бизнес рассчитывали, наоборот, на появление министерства, возможно совмещенного с креативными индустриями, у которого были бы дополнительные функции и полномочия, в частности, контрольно-надзорные функции, а также дополнительные человеческие ресурсы, которых не хватает», — сказал Волков. Он добавил, что «скитания» отрасли должны прекратиться.

Ростуризм был учрежден 18 ноября 2004 г. Сначала агентство находилось в прямом подчинении Белого дома, в 2008 г. было передано в ведение Минспорта, в 2012 г. — Минкультуры. С сентября 2018 г. его курировал Минэк, а последние два года Ростуризм напрямую подчинялся правительству.

С 2019 г. Ростуризмом руководила Зарина Догузова. Курировать сферу туризма в правительстве продолжит Чернышенко, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Вице-премьер поблагодарил Догузову за весомый вклад в развитие туризма и выразил уверенность, что она «останется в отрасли».

Догузова не ответила на звонки «Ведомостей».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных