Ростуризм ликвидировали в рамках оптимизации федеральных органов власти

По словам эксперта, у данной меры есть очевидные плюсы: в составе Минэка легче решать многие вопросы, связанные с финансированием и реализацией запланированных программ, при этом существуют и некоторые опасения. «В таком большом министерстве эта отрасль, очевидно, будет не на первом и даже не на втором месте», — сказал вице-президент РСТ.