Ростуризм ликвидировали в рамках оптимизации федеральных органов власти

Ростуризм ликвидировали в рамках оптимизации федеральных органов властиПредставители индустрии опасаются, что для Минэкономразвития отрасль будет не на первом месте
Президент России Владимир Путин подписал 20 октября указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Минэкономразвития. Это приведет к «повышению эффективности туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти», говорится в документе.
В комментарии министерства сказано, что туристическая отрасль объединяет порядка сорока видов деятельности, в создании туристического продукта участвует более 50 сфер народного хозяйства. «Вместе с тем существующие современные вызовы требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений», — отмечается в сообщении.
Минэкономразвития считает, что ликвидация ведомства поможет повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Организационно-правовые изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли. Реализация востребованных туротраслью проектов и практик будет продолжена и усилена. Обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан — сохранены», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который отвечает в правительстве за сферу туризма.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предположил, что данный шаг не связан с неэффективной работой агентства. «Ростуризм хорошо выполнял свои задачи, у него много успехов. Решение связано больше с оптимизацией органов управления, просто Ростуризм — первый в этой цепочке», — объяснил он «Ведомостям».
По словам эксперта, у данной меры есть очевидные плюсы: в составе Минэка легче решать многие вопросы, связанные с финансированием и реализацией запланированных программ, при этом существуют и некоторые опасения. «В таком большом министерстве эта отрасль, очевидно, будет не на первом и даже не на втором месте», — сказал вице-президент РСТ.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявил, что ликвидация Ростуризма для него стала неожиданностью. «Отрасль и индустрия гостеприимства восприняли это решение с недоумением. Агентство последние три года только наращивало темпы, были большие планы», — объяснил он.
По словам Волкова, представители отрасли ждали «трансформации» агентства. «Мы как бизнес рассчитывали, наоборот, на появление министерства, возможно совмещенного с креативными индустриями, у которого были бы дополнительные функции и полномочия, в частности, контрольно-надзорные функции, а также дополнительные человеческие ресурсы, которых не хватает», — сказал Волков. Он добавил, что «скитания» отрасли должны прекратиться.
Ростуризм был учрежден 18 ноября 2004 г. Сначала агентство находилось в прямом подчинении Белого дома, в 2008 г. было передано в ведение Минспорта, в 2012 г. — Минкультуры. С сентября 2018 г. его курировал Минэк, а последние два года Ростуризм напрямую подчинялся правительству.
С 2019 г. Ростуризмом руководила Зарина Догузова. Курировать сферу туризма в правительстве продолжит Чернышенко, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Вице-премьер поблагодарил Догузову за весомый вклад в развитие туризма и выразил уверенность, что она «останется в отрасли».
Догузова не ответила на звонки «Ведомостей».