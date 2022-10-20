Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Ростуризм был учрежден 18 ноября 2004 г., с 2018 г. федеральное агентство по туризму находится в ведении Минэкономразвития, до этого оно было подведомственным Минкультуры. Ростуризм оказался в ведении Минкультуры в мае 2012 г. после преобразования Министерства спорта, туризма и молодежной политики, созданного в 2008 г.