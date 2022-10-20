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Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции будут переданы Минэкономразвития. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Минэкономразвития получит функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма, а также по контролю за аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, и туроператорами. Также Минэкономразвития будет наделено «правоприменительными функциями» в сфере туризма.

Документ подписан и вступил в силу сегодня, 20 октября. Уточняется, что этот шаг направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти», следует из текста указа.

Ростуризм был учрежден 18 ноября 2004 г., с 2018 г. федеральное агентство по туризму находится в ведении Минэкономразвития, до этого оно было подведомственным Минкультуры. Ростуризм оказался в ведении Минкультуры в мае 2012 г. после преобразования Министерства спорта, туризма и молодежной политики, созданного в 2008 г.

С 2019 г. Ростуризмом руководила Зарина Догузова. В правительстве направление сферы туризма курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко, эти обязанности сохранятся у него, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных